Скандал с продуктами для ВСУ: Резников признал свой "коммуникационный провал"

Министр обороны Алексей Резников заявил, что его реакция на скандал по поводу системы пищевых закупок была неправильной.

Министр заявил, что "у него была мощная эмоция". Он признает свои ошибки.

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Резников рассказал, как узнал об скандале

И я признаю коммуникационный провал свой и моей команды с точки зрения скорости реакции. Она должна была быть быстрой и другой,

– сказал он.

Отметим, что первая реакция Минобороны по скандалу была типа "это манипуляция, это неправда". Резников рассказал, как он узнал скандал.

Тогда он был на заседании Рамштайна, у него не было с собой телефона, поскольку все гаджеты они должны были задать, пока длилась встреча. По его словам, он целый день не знал, что происходит в Украине.

Даже кофе-брейк – это переговоры, разговоры с каждым министром, потому что все основывается на личных отношениях. И создание этой танковой коалиции, проведение переговоров – это была моя главная задача. Я не знал, что происходит,

– заметил Резников.

Министр указал на ошибку журналистов

На следующий день после приезда Резников начал разбираться с документами, чтобы понять, что происходит. Тогда ему сказали, что история с яйцами звучала за несколько дней до публикации на "Зеркале недели" на канале "Исландия". То есть это не новость.

Мои коллеги посмотрели документы, сказали: "Это кто-то неправильно воспринял". Более того, ни в одном документе не существует позиции "яйцо, одна штука стоит 17 гривен". Говорю: "А откуда взял журналист?" "Ну, наверное, он ошибся, потому что в документе в разделе "штуки" нет цифры 17. Она стоит там, где вес". А это немного другое…