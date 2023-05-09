Об этом рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль. По его словам, правительство продолжает менять подходы к закупке оборонной продукции, чтобы найти правильный баланс между ограничениями военного времени и открытостью для общественности.
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Состоятся очередные изменения в правилах оборонных закупок
Шмыгаль рассказал, что оборонные закупки на время военного положения разделят на две группы:
- Первая группа – это оружие, техника и другая продукция оборонного назначения. Информация об этих закупках останется закрытой.
- Вторая группа – это, например, пищевые продукты для нашей армии.
Теперь заказчик будет заранее обнародовать объявления о такой закупке, и это объявление будет включать информацию об ориентировочных объемах, условиях и сроках поставок,
– отметил премьер-министр.
Глава правительства подытожил, что также в электронной системе будут обнародовать отчеты о закупке, если она заключалась без электронной системы.
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Что этому предшествовало
- В январе СМИ опубликовали расследование, согласно которому Минобороны якобы закупает продукты для ВСУ по завышенным в 2 – 3 раза ценам.
- В ведомстве тогда заявили, что эта информация манипуляционная. На фоне скандала 24 января заместитель министра обороны Украины Вячеслав Шаповалов, отвечавший за тыловое обеспечение ВСУ, подал в отставку.
- 21 марта 2023 года президент Владимир Зеленский подписал закон, требующий прозрачные оборонные закупки.