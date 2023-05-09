Про це розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль. За його словами, уряд продовжує змінювати підходи щодо закупівлі оборонної продукції, аби знайти правильний баланс між обмеженнями воєнного часу та відкритістю для громадськості.

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Відбудуться чергові зміни у правилах оборонних закупівель

Шмигаль розповів, що оборонні закупівлі на час воєнного стану розділять на дві групи:

Перша група – це зброя, техніка й інша продукція оборонного призначення. Інформація про ці закупівлі залишиться закритою.

Друга група – це, наприклад, харчові продукти для нашої армії.

Відтепер замовник буде заздалегідь оприлюднювати оголошення про таку закупівлю, і це оголошення включатиме інформацію про орієнтовні обсяги, умови та терміни поставок,

– зазначив прем'єр-міністр.

Глава уряду підсумував, що також в електронній системі оприлюднюватимуть звіти про закупівлю, якщо вона укладалася без електронної системи.

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Що цьому передувало