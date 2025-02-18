"Этого не должно было быть": учительница школы №309 извинилась за сценку с избиением "военного ТЦК"

Учительница столичной школы №309 извинилась за сценку, в которой ученики инсценировали избиение "военнослужащего ТЦК". Она заверила, что не снимает с себя ответственности и должна была тщательно контролировать спектакль.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на ее комментарий для Общественного. Педагог-организатор праздничного мероприятия в столичной школе №309 Наталья извинилась за инцидент со сценкой, где "военнослужащего ТЦК" условно ударили, после чего он упал.

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В школе объяснили появление сценки с "военным ТЦК"

Она подчеркнула, что ответственности с себя не снимает и должна была тщательно проконтролировать подготовку спектакля.

Накануне был разговор с участниками. Все согласились, что этого (сценки с избиением военного ТЦК – ред.) делать не надо,

– отметила Наталья.

По словам учительницы, во время первых двух спектаклей этой сценки не было, а во время третьего она отвлеклась, и ученики показали номер без ее ведома. После этого им запретили повторять сценку.

Я приношу свои извинения за это катастрофическое недоразумение, катастрофическое стечение обстоятельств. Этого не должно было быть никогда,

– отметила педагог.

Наталья также подчеркнула, что в течение последних лет работает в направлении национально-патриотического воспитания и ранее преподавала в Сумском кадетском корпусе.

Накануне видео со сценкой появилось в соцсетях и вызвало общественный резонанс. На нем видно, как во время праздничного мероприятия в школе №309 участники спектакля имитируют нападение на человека в военной форме с надписью "ТЦК".