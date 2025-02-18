Про це розповідає 24 Канал з посиланням на її коментар для Суспільного. Педагог-організаторка святкового заходу у столичній школі №309 Наталія перепросила за інцидент із сценкою, де "військовослужбовця ТЦК" умовно вдарили, після чого він упав.

Читайте також Це була ініціатива дітей, – у школі Києва про скандальну сценку з побиттям військового ТЦК

У школі пояснили появу сценки з "військовим ТЦК"

Вона наголосила, що відповідальності з себе не знімає та мала ретельніше проконтролювати підготовку вистави.

Напередодні була розмова з учасниками. Всі погодились, що цього (сценки з побиттям військового ТЦК – ред.) робити не треба,

– зазначила Наталія.

За словами вчительки, під час перших двох вистав цієї сценки не було, а під час третьої вона відволіклася, і учні показали номер без її відома. Після цього їм заборонили повторювати сценку.

Я приношу свої вибачення за це катастрофічне непорозуміння, катастрофічний збіг обставин. Цього не мало бути ніколи,

– наголосила педагог.

Наталія також підкреслила, що протягом останніх років працює в напрямі національно-патріотичного виховання та раніше викладала у Сумському кадетському корпусі.

Напередодні відео зі сценкою з'явилося у соцмережах і викликало суспільний резонанс. На ньому видно, як під час святкового заходу у школі №309 учасники вистави імітують напад на людину у військовій формі з написом "ТЦК".