Американский телеведущий в своем ток-шоу на Fox News назвал Зеленского "диктатором в спортивном костюме". Это произошло после поездки президента Украины в Вашингтон.
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О чем говорил ведущий
Карлсон в прямом эфире продвигал нарративы, дискредитирующие поставки помощи Украине. Более того, он обвинил Зеленского во лжи и неблагодарности за помощь США.
Какой-то иностранный диктатор появляется в своей спортивной одежде в Конгрессе США и начинает требовать, с явным отсутствием благодарности, чтобы мы прислали ему десятки миллиардов долларов, когда у нас заканчиваются деньги,
– сказал ведущий.
Карлсон подчеркнул, что цель визита Зеленского в Вашингтон заключалась в том, чтобы "менеджеру украинского стриптиз-клуба" вручить еще больше миллиардов долларов из нашей собственной разваливающейся экономики".
В Центре противодействия дезинформации сообщили, что ведущий Карлсон извращает информацию, чтобы создать аргументы, подтверждающие его нарративы о неправомерных действиях правительства США.
Его заявления по поводу неблагодарности Зеленского не соответствуют действительности. Президент поблагодарил весь американский народ за поддержку Украины.
Визит Зеленского в США: самое важное
- 21 декабря президент совершил свою первую заграничную поездку с начала полномасштабного вторжения России в Украину. В США Зеленский встретился с президентом Джо Байденом, а также выступил перед Конгрессом.
- Украинская делегация во главе с Владимиром Зеленским во время визита в США могла просить предоставить нам ракеты ATACMS и БпЛА Grey Eagle. Просьбы о предоставлении этого вооружения уже не раз звучали с нашей стороны.
- Вечером того же дня США объявили о передаче Украине долгожданных ПВО Patriot. Причем накануне в Германии заявляли, что не собираются передавать такие системы нашему государству.
- Интересно, что Нэнси Пелоси отметила общие черты украинского лидера и бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля. В частности, оба политика приезжали в США, чтобы просить помощи и поблагодарить партнеров за поддержку.
- Все о поездке Зеленского в Вашингтон читайте по ссылке.