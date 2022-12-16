Епископа УПЦ МП застали с обнаженным юношей: он подает на СМИ в суд за публикацию

Епископ Ивано-Франковский и Коломыйский УПЦ МП Никита решил подать в суд на СМИ за публикацию информации об инциденте с несовершеннолетним юношей из церковного хора. Он отрицает факт близости с парнем.

Епископ Никита во время пресс-конференции в Киево-Печерской Лавре повторил свою версию событий. Мол, утром всех разбудили и сфотографировали, и никакой близости у священнослужителя с несовершеннолетним не было.

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Священнослужитель заявил о судебном иске

В УПЦ МП утверждают, что СМИ, которые распространили информацию об инциденте в Черновцах, "антицерковные", а сама информация – это клевета. Епископ говорит, что рано утром услышал как кто-то якобы прикладом выбивает стекло и выбежал посмотреть, что происходит. Следом за ним выбежал и хорист. Затем, по словам Никиты, сотрудники СБУ заставили их держать руки над головой и начали фотографировать.

Епископ говорит, что ни он, ни митрополит Мелетий (глава Черновицко-Буковинской епархии УПЦ МП), ни родители парня не получали никаких сообщений о незаконных действиях в отношении несовершеннолетнего.

Никита также сообщил, что его адвокат уже обратился с иском против издания "Левый берег", которое одним из первых со ссылкой на собственные источники сообщило, что во время обыска в администрации епархии правоохранители застали секретаря Черновицкой епархии УПЦ МП архимандрита Никиту в момент физической близости с 17-летним парнем, который поет в церковном хоре. Однако епископ не уточнил, будет ли судиться с другими изданиями.

В комментарии "Детектору медиа" главный редактор LB.ua Олег Базар сообщил, что издание пока не получало ни одного официального уведомления о суде или требованиях истца, а о самом иске редакция узнала из пресс-конференции епископа.

Секс-скандал в УПЦ МП

25 ноября тогда еще архимандрит Никита (в миру – Андрей Сторожук) попал в скандал. В ходе обысков на территории Черновицко-Буковинской епархии, в которой он был секретарем, СБУ обнаружила его в нижнем белье с 17-летним мальчиком-хористом. Архимандрит заявил, что раздеться их заставили работники СБУ.

В ходе обысков был обнаружен российский паспорт у главного местного иерарха, митрополита Черновицкого и Буковинского Мелетия. Также разоблачены переписки руководителей епархии со своими московскими кураторами, в которых они получают "методички" относительно "особенностей" проведения церковных литургий после полномасштабного вторжения.

На фоне скандала УПЦ МП решила повысить Никиту до епископа и отправить возглавлять Ивано-Франковскую и Коломыйскую епархию вместо бежавшего в Россию митрополита Серафима.