Избиение мужчины в военкомате: офицеру Самборского ТЦК избрали меру пресечения

Во Львовской области заместителя начальника ТЦК подозревают в избиении и незаконном содержании мужчин в помещении военкомата. Суд избрал ему меру пресечения.

Лычаковский районный суд Львова 21 сентября избрал для офицера Самборского ТЦК меру пресечения. Другому фигуранту скандального дела его еще выбирают.

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Решение суда

Судья решил отправить должностного лица ТЦК под круглосуточный домашний арест. Уже известно, что прокуратура намерена обжаловать это решение.

Напомним, 20 сентября заместитель начальника Самборского ТЦК и его подчиненный военнослужащий были задержаны. Мужчинам сообщили о подозрении в незаконном лишении свободы человека и пытках.

Перед этим в сеть попало видео, на котором подозреваемые жестоко издеваются над жителем Харькова. Мужчину бьют, угрожая оружием. Таким образом его якобы хотели заставить пройти ВВК.

Следствие установило, что задержанные военные удерживали свою жертву в помещении военкомата с 12 сентября 2023 года, морили его голодом, избивали и издевались.

Как это происходило: видео +18

Мужчин пытались заставить пройти ВВК

Ранее в ДБР поделились подробностями скандала. Там уточнили, что жертвами работников ТЦК стали жители Харькова и Кривого Рога. Мужчины пытались незаконно пересечь границу и попасть в Польшу. Их задержали пограничники и отправили в военкомат для постановки на военный учет.

А потом началось. Офицер вместе с подчиненным начали "убеждать" мужчин пройти военно-врачебную комиссию для дальнейшей мобилизации, однако те отказывались. Одного из потерпевших содержали в помещении военкомата 10 дней, другого – 7.