Между Портниковым и Федоренко разгорелся жаркий спор на DOU Day: что произошло и почему разразился скандал

Между украинским журналистом и публицистом Виталием Портниковым и соучредителем сообщества разработчиков Украины DOU, программным директором УТ-2 Юрием Федоренко разгорелся конфликт. Это произошло во время их публичного интервью на конференции DOU Day.

24 Канал собрал самые важные моменты дискуссии между Портниковым и Федоренко, а также реакции на этот спор.

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С чего возник спор между Портниковым и Федоренко?

Причиной конфликта стали замечания Портникова относительно подготовки собеседника и его позиции в отношении представителей власти.

Вы не интересуетесь политикой. Вы ничем не интересуетесь, приходите в 2026 году брать какое-то интервью, к которому вы вообще не готовы. Вы даже не интересуетесь, что происходило в этой стране последние 10 лет. И вы считаете, что я по каким-то причинам буду смотреть на вас влюбленными глазами и соглашаться со всеми вашими тезисами. А это некомпетентно, дорогой коллега,

– сказал публицист.

Во время беседы журналист задал Федоренко вопрос о возможном лоббировании интересов министра обороны Михаила Федорова. Портников также заявил, что в своих публичных выступлениях соучредитель DOU слишком положительно оценивает деятельность министра и его политику.

Вы лоббист политических интересов Федорова, что ли? Что вы сейчас делаете? Нет, я говорю просто, вы, опять же, вы, видимо, не слышите, о чем я говорю. Федоров не политический деятель. Он не представляет никакую политическую партию. Вы что, не понимаете, о чем я говорю? Если Федоров захочет заниматься политикой, это прекрасно. Он создаст политический проект, будет заниматься политикой, но это не имеет никакого отношения к его нынешнему положению в правительстве,

– сказал Виталий Портников в споре с Федоренко.

Кроме того, журналист раскритиковал уровень подготовки Федоренко к интервью, заявив, что тот недостаточно хорошо ориентируется в темах, вынесенных на обсуждение.

Послушайте, вы живете, вот вы журналист, а вы занимаетесь абсолютно обывательским разговором со мной. Почему меня это бесит?

– сказал Портников.

До момента конфликта участники успели обсудить скандал с так называемыми "пленками Миндича", российскую пропаганду, языковой вопрос и ответственность украинских министров.

Само интервью появилось в открытом доступе еще 9 июня, однако популярность набрало лишь через несколько дней, когда в сети начали распространяться фрагменты перепалки.

Как Портников отреагировал на скандал?

Виталий Портников позже отреагировал на скандал на своей странице в Facebook. Он написал, что "кто-то живет прошлым", поэтому сочувствует таким людям.

Что касается всех дискуссий последних дней. Кто-то живет прошлым. Всегда сочувствую этим людям. Кто-то живет сегодняшним днем. Всегда этим людям завидую. Я живу будущим,

– написал журналист.

Как реагирует сеть на перепалку?

После публикации видеоинтервью в сети появился ряд постов в поддержку журналиста.

Эксперт по кибербезопасности Константин Корсун заявил, что Портников "разоблачил лоббиста интересов Федорова", а также раскритиковал Юрия Федоренко за его позицию во время интервью.

Аналитик Дмитрий Быков также одобрительно оценил выступление журналиста, назвав его человеком, который не боится озвучивать неудобные для общества темы и отказывается подстраиваться под ожидания аудитории.

Военнослужащий Сергей Марченко назвал разговор на DOU Day примером интенсивной публичной дискуссии, которая балансировала на грани конфликта, но не перешла ее. В то же время он обратил внимание на жесткую манеру общения Портникова, которая, по его мнению, могла утомлять слушателей.

Писатель и публицист Андрей Бондарь также встал на сторону журналиста.

Это какой-то абсурд. Был живой разговор, была экспрессия, были искры и упреки в некомпетентности. Было шоу на сцене. При чем здесь нравоучения? Как человек должен реагировать на нелогичные или некомпетентные вопросы? Подтверждать и терпеть некомпетентность корректным ответом, умножая ее? Или все-таки как-то исправлять ситуацию?

– написал он.

Философ и член Украинского центра Международного ПЕН-клуба Алексей Панич также поддержал Портникова. По его мнению, спор возник из-за недостаточной подготовки ведущего и непонимания политического контекста отдельных вопросов.

Скандал вокруг интервью продолжает активно обсуждаться в украинских соцсетях, где пользователи разделились в оценках поведения обоих участников дискуссии.