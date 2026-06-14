24 Канал зібрав найважливіші моменти із дискусії між Портниковим та Федоренком, а також реакції на цю суперечку.

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З чого виникла суперечка між Портниковим і Федоренком?

Причиною конфлікту стали зауваження Портникова щодо підготовки співрозмовника та його позиції стосовно представників влади.

Ви не цікавитеся політикою. Ви нічим не цікавитеся, приходите у 2026 році брати якесь інтерв'ю, до якого ви взагалі не готові. Ви навіть не цікавитеся, що було в цій країні останні 10 років. І ви вважаєте, що я з якихось причин буду дивитися на вас із закоханими очима і буду погоджуватися з усіма вашими тезами. А це некомпетентно, дорогий колего,

– сказав публіцист.

Під час розмови журналіст поставив Федоренку запитання про можливе лобіювання інтересів міністра оборони Михайла Федорова. Портников також заявив, що у своїх публічних виступах співзасновник DOU занадто позитивно оцінює діяльність міністра та його політику.

Ви лобіст політичних інтересів Федорова, чи що? Що ви зараз робите? Ні, я кажу просто ви не знову таки ви, мабуть, не чуєте про що я кажу. Федоров не політичний діяч. Він не представляє ніяку політичну партію. Ви що не розумієте, про що я кажу? Якщо Федоров захоче займатися політикою, це прекрасно. Він створить політичний проєкт, буде займатися політикою, але це не має ніякого відношення до його нинішнього стану в уряді,

– сказав Віталій Портников у суперечці з Федоренком.

Крім того, журналіст розкритикував рівень підготовки Федоренка до інтерв'ю, заявивши, що той недостатньо добре орієнтується в темах, які були винесені на обговорення.

Послухайте, ви живете, от ви журналіст, а ви займаєтеся обивательською абсолютно якоюсь розмовою зі мною. Чому мене це бісить?

– сказав Портников.

До моменту конфлікту учасники встигли обговорити скандал із так званими "плівками Міндіча", російську пропаганду, мовне питання та відповідальність українських міністрів.

Саме інтерв'ю з'явилося у відкритому доступі ще 9 червня, однак популярності набрало лише через кілька днів, коли мережею почали ширитися фрагменти із перепалки.

Як Портников відреагував на скандал?

Віталій Портников пізніше відреагував на скандал у себе на сторінці у фейсбуці. Він написав, що "хтось живе минулим", тому співчуває таким людям.

Щодо усіх дискусій останніх днів. Хтось живе минулим. Завжди співчуваю цим людям. Хтось живе сьогоднішнім днем. Завжди цим людям заздрю. Я живу майбутнім,

– написав журналіст.

Як реагує мережа на перепалку?

Після публікації відео інтерв'ю в мережі з'явилася низка дописів на підтримку журналіста.

Експерт із кібербезпеки Костянтин Корсун заявив, що Портников "розірвав лобіста інтересів Федорова", а також розкритикував Юрія Федоренка за його позицію під час інтерв'ю.

Аналітик Дмитро Биков також схвально оцінив виступ журналіста, назвавши його людиною, яка не боїться озвучувати незручні для суспільства теми та відмовляється підлаштовуватися під очікування аудиторії.

Військовослужбовець Сергій Марченко назвав розмову на DOU Day прикладом інтенсивної публічної дискусії, яка балансувала на межі конфлікту, але не перейшла її. Водночас він звернув увагу на жорстку манеру спілкування Портникова, яка, на його думку, могла втомлювати слухачів.

Письменник і публіцист Андрій Бондар також став на бік журналіста.

Це якийсь абсурд. Була жива розмова, була експресія, були іскри і закиди в некомпетентності. Було шоу на сцені. До чого тут моральні повчання? Як людина повинна реагувати на нелогічні або некомпетентні питання? Підтверджувати і толерувати некомпетентність коректною відповіддю, множачи її? Чи все-таки якось виправляти ситуацію?

– написав він.

Філософ та член Українського центру Міжнародного ПЕН-клубу Олексій Панич також підтримав Портникова. На його думку, суперечка виникла через недостатню підготовку ведучого та нерозуміння політичного контексту окремих питань.

Скандал навколо інтерв'ю продовжує активно обговорюватися в українських соцмережах, де користувачі розділилися в оцінках поведінки обох учасників дискусії.