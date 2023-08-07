"Разврат и вседозволенность": во Львове разгорелся скандал из-за пикантной выпечки

Во Львове разразился скандал в сети. Одна из пользователей сети возмутилась, что в кондитерской изготовляют пирожные в форме половых органов. Она потребовала закрыть заведение, из-за чего получила шквал критики.

Сообщение было опубликовано в сообществе "Очень горячая линия города Львова". Сейчас пользователь удалила свою запись, но в соцсетях сохранились скриншоты, сообщает 24 Канал.

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"Сами такое ешьте"

Женщина заявила, что "надо проверить законность", а то и закрыть заведение с "развратным названием "Прутень"". Львовянку возмутило, что кондитерская торгует выпечкой в форме половых органов человека.

У меня двое детей и мне противно думать, а еще хуже представить что мой ребенок, или любой культурный человек будет пробовать пирожное в таких формах и еще с такими названиями. Меня с братьями и сестрами воспитывали в высоких нравственных ценностях, чести и достоинстве человека. И никакие современные тенденции не могут нарушить эти ценности,

– раскритиковала заведение женщина.

Более того, львовянка заявила, что такие заведения "унижают" достоинство и честь человека. По ее словам, это негативно влияет на общественную мораль, а также "создает негативное психологическое влияние на молодое поколение, учит разврату и вседозволенности".

"То заведение расположено прямо на улице в центре города, все, в том числе, дети и гости города видят те изделия. Прошу принять меры, и не допускать подобные объекты торговли в открытом формате. Общество города Львова, и всех неравнодушных, я призываю вас присоединяться к огласке и способствовать закрытию, недопущению открытия, подобных заведений в городе", – призвала женщина.



Сообщение женщины, вызвавшей скандал / Скриншот из соцсетей

Как отреагировали в сети на призыв женщины

Нашлись пользователи сети, которые поддерживали взгляды львовянки. Они заявляли, что также придерживаются консервативных взглядов и также считают кондитерские изделия в форме половых органов развратом.

Возможно, это было бы нормально где-то на аллее "Красных фонарей" в Амстердаме, но не в центре Львова, где много христианских храмов. Согласитесь, церковь и п**юн напротив как-то не очень,

– поддержал женщину пользователь.

Украинцы поддержали жалобу львовянки / Скриншоты из соцсетей

Однако большинство пользователей соцсетей раскритиковали женщину. Большинство шутило по этому поводу. Вероятно, такая реакция соцсетей и побудила женщину удалить свою запись в соцсетях.

Пользователи шутили над критикой заведения "Прутень" / Скриншоты из соцсетей