Допис був опублікований у спільноті "Дуже гаряча лінія міста Львова", Нині користувачка видалила свій запис, але у соцмережах збереглися скриншоти, передає 24 Канал.

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"Самі таке їжте"

Жінка заявила, що "треба перевірити законність", а то й закрити заклад з "розпусною назвою "Прутень"". Львів'янку обурило те, що кондитерська торгує випічкою у формі статевих органів людини.

Я мати двох дітей і мені гидко думати, а ще гірше уявити що моя дитина, чи будь-яка культурна людина буде куштувати тістечко в таких формах і ще з такими назвами. Мене з братами та сестрами виховували у високих моральних цінностях, честі та гідності людини. І жодні сучасні тенденції не можуть порушити ці цінності,

– розкритикувала заклад жінка.

Ба більше, львів'янка заявила, що такі заклади "принижують" гідність та честь людини. За її словами, це негативно впливає на суспільну мораль, а також "створює негативний психологічний вплив на молоде покоління, вчить розпусти та вседозволеності".

"Той заклад розміщений просто на вулиці в центрі міста, усі в тому числі діти та гості міста бачать ті вироби. Прошу вжити заходи, та не допускати подібні об'єкти торгівлі у відкритому форматі. Громаду міста Львова, і всіх небайдужих, я закликаю вас приєднуватись до розголосу, та сприяти закриттю, недопущенню відкриття, подібних закладів в місті", – закликала жінка.



Допис жінки, який викликав скандал / Скриншот із соцмереж

Як відреагували у мережі на заклик жінки

Знайшлися користувачі у мережі, які підтримували погляди львів'янки. Вони заявляли, що також дотримуються консервативних поглядів й також вважають кондитерські вироби у формі статевих органів розпустою.

Можливо, це б було нормально десь на алеї "Червоних ліхтарів" в Амстердамі, але не в центрі Львова, де багато християнських храмів. Погодьтесь, церква і п**юн навпроти якось не дуже,

– підтримав жінку користувач.

Українці підтримали скаргу львів'янки / Скриншоти із соцмереж

Проте більшість користувачів соцмереж розкритикували жінку. Більшість жартували з цього приводу. Ймовірно, така реакція соцмереж й спонукала жінку видалити свій запис у з соцмереж.

Користувачі жартували з критики закладу "Прутень" / Скриншоти із соцмереж