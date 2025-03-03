Зеленский ответил, что происходило в Овальном кабинете после ссоры с Трампом

В администрации Трампа уже сообщили, что происходило в Белом доме после спора с Владимиром Зеленским. Теперь журналисты поинтересовались у президента Украины, чтобы он рассказал собственную версию событий.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на разговор Владимира Зеленского с журналистами после саммита в Лондоне.

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Что рассказал Зеленский о событиях в Овальном кабинете

В пятницу, 28 февраля, Владимир Зеленский прибыл в США на встречу с Дональдом Трампом. Украинский президент прибыл в Белый дом, чтобы провести переговоры и подписать соглашение по редкоземельным металлам, однако во время общения с представителями СМИ, между Зеленским, Трампом и Ди Венсом началась ссора.

В Белом доме уже рассказали собственную версию событий относительно того, что происходило после ссоры, поэтому журналисты попросили у Зеленского рассказать свою историю того, что происходило после того, как пресса вышла из Овального кабинета. Впрочем, президент Украины дал очень сдержанный ответ.

Я думаю, что это мы оставим пока что для истории,

– заявил Зеленский.

Журналисты также спросили, успел ли президент Украины спросить Трампа, что именно защитит украинцев. Однако Зеленский ответил в том же стиле.

"Оставим это тоже для будущего", – сказал президент.

Напомним, что после публичного спора Владимир Зеленский досрочно покинул Белый дом. После встречи президентов также планировалась пресс-конференция, однако ее тоже отменили.

Подводя итоги встречи, американский президент Дональд Трамп сделал очень резкое заявление. Он утверждал, что Зеленский якобы "не готов к миру". Также он обвинил главу Украины в неуважении и добавил, что Зеленский сможет вернуться в Штаты, когда будет готов к миру.

Кроме того, в Белом доме также официально признали, что причиной спора был и внешний вид Владимира Зеленского. Советник Трампа по нацбезопасности Майк Волц утверждал, что президент Украины якобы "не готов к миру", потому что был "одет не как человек, который хочет мира".

В СМИ писали, что американские чиновники настаивали, чтобы Зеленский прибыл в Белый дом в костюме, однако президент Украины отказался от них с первого дня полномасштабного вторжения. Он неоднократно подчеркивал, что откажется от милитари стиля только тогда, когда прекратятся боевые действия и закончится война.