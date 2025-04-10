Зеленский в тот день честно рассказал, что думал, – Ермак о споре в Овальном кабинете

Во время визита Владимира Зеленского в США в Овальном кабинете вспыхнула ссора. Тогда президент Украины честно рассказал, что думал.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью руководителя Офиса Президента Андрея Ермака для итальянской газеты Corriere della Sera.

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Ермак прокомментировал ссору в Белом доме

Во время интервью журналисты поинтересовались, какую сейчас позицию занимают США и изменилось ли что-то после ссоры, которая произошла в Овальном кабинете во время визита Владимира Зеленского. Ермак в ответ выразил надежду, что США остаются на стороне Украины. Об этом в частности свидетельствует и военная помощь, и разведывательные данные, которые передают американцы.

Ермак отметил, что сейчас Украине сложнее, по сравнению с 2024 годом. В то же время руководитель ОП отметил, что США принципиально остаются на стороне Украины.

Что касается самой ссоры, то, по словам Ермака, в тот день президент Украины сказал все, что думал.

Зеленский честно сказал американцам, что он думал в тот день в Овальном кабинете, и я думаю, что в конце концов он преуспел,

– прокомментировал Ермак ссору в Овальном кабинете.

В Офисе Президента уверены, что в решающие моменты США будут на стороне Украины. Ермак напомнил, что до начала полномасштабного вторжения именно Дональд Трамп предоставил Украине Javelin, которые сыграли важную роль в отражении атак в 2022 году. Кроме того, Трамп также выступал против российского газопровода "Северный поток".

Вместе с тем, Ермак добавил, что сегодня Украина понимает, что "нужно сделать больше, чтобы поговорить с Трампом".