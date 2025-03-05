Как Стармер убедил Зеленского протянуть оливковую ветвь Трампу: в СМИ появились детали

В Белом доме во время визита Владимира Зеленского произошла ссора. Однако президент Украины извинился за разговор на повышенных тонах и подчеркнул, что готов работать с Дональдом Трампом, чтобы остановить войну.

Как оказалось, посоветовал Владимиру Зеленскому возобновить отношения с Дональдом Трампом премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Журналисты The Telegraph рассказали, как британскому премьеру удалось убедить Зеленского протянуть оливковую ветвь Трампу, передает 24 Канал.

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Как Стармер убедил Зеленского помириться с Трампом

Владимир Зеленский 4 марта подчеркнул, что Украина готова к миру, поблагодарил США за оказанную помощь, признал, что в Белом доме все происходило не так, как планировалось. Президент подчеркнул, что ему обидно из-за разговора на повышенных тонах, и добавил, что Украина готова подписать соглашение по полезным ископаемым в любое время и в любом удобном формате.

Журналисты The Telegraph отметили, что Зеленский выступил с заявлением перед тем, как Трамп выступил в Конгрессе. По данным СМИ, убедил президента Украины протянуть оливковую ветвь премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Издание пишет, что во вторник, 4 марта, Стармер позвонил Зеленскому, чтобы донести "жесткую правду". Тогда же он и посоветовал протянуть оливковую ветвь и посоветовал, что именно должен услышать Трамп, прежде чем переговоры могут вернуться в нормальное русло.

Вскоре после этого украинский лидер опубликовал длинное сообщение в соцсети Х, в котором похвалил "сильное лидерство" президента США, выразил благодарность за военную помощь его страны и сказал, что ему "обидно" из-за спора,

– отметили журналисты.

The Telegraph резюмирует, что Великобритания и ее европейские союзники хотели использовать теплые отношения с президентом Украины Владимиром Зеленским, продемонстрированные на выходных на саммите в Лондоне, чтобы "донести до него суровую правду".

В то же время в СМИ добавляют, что в Британии считают, что одного обращения в сети может быть недостаточно. Однако уже во время выступления в Конгрессе Трамп отметил, что получил важное письмо от Зеленского.

Американский лидер сообщил, что в этом письме говорится о том, что Украина готова сесть за стол переговоров и как можно скорее принести прочный мир.