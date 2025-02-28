Сенатор Грэм призвал Зеленского уйти в отставку, а оппонирование Трампу назвал "за гранью"

Встреча Трампа и Зеленского 28 февраля в Белом доме закончилась ссорой. Сенатор США от Республиканской партии Линдси Грэм после этого призвал президента Украины уйти в отставку или "измениться".

Он также заявил, что соглашение об ископаемых, которое должны были подписать, можно реанимировать, но надо назначить другого переговорщика от Украины. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Голос Америки".

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Грэм заявил, что вести бизнес с Зеленским невозможно

Грэм сказал, что имел разговор с Зеленским перед визитом в Белый дом, в котором просил его "не вестись на наживку". А поведение украинского главы назвал "неуважением".

"Я думаю, что Украина и США являются важными, но может ли достичь Зеленский договоренности со Штатами после того, что произошло, я не знаю", – заявил Грэм.

Он сказал, что Трамп "шокирован", а также добавил, что команда президента США предупреждала Зеленского о разговоре о гарантиях безопасности и соглашения, которым бы гордился американский глава.

Мы говорили Зеленскому, что будем обсуждать гарантии безопасности и об остальных, и это была бы сделка на 500 миллиардов долларов, это была бы сделка, которой бы гордился Трамп, но Зеленский ужасно вел себя на встрече, и я думаю, что убедить американский народ, что он является хорошим бизнес-партнером практически невозможно,

– добавил сенатор.

По его мнению, Зеленский должен уйти с должности президента или прислать кого-то, с кем "можно вести бизнес". Или же, по словам Грэма, "он должен измениться".

Кроме того, сенатор выразил мнение, что народ США также считает то, как Зеленский оппонировал Трампу, "за пределами".

К слову, призыв Грэма об отставке президента Украины поддержал Илон Маск, назвав это "очень большим делом".