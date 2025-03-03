Зеленский ответил, готов ли вернуться в Овальный кабинет после скандала с Трампом

Во время встречи Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Белом доме 28 февраля началась ссора. Президент Украины не считает, что эта стычка принесла что-то положительное, но убежден, что эта ситуация пройдет и страны продолжат строить крепкие отношения.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Владимира Зеленского во время общения с журналистами после саммита в Лондоне.

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Готов ли Зеленский к новой встрече в Белом доме

Журналисты поинтересовались, считает ли президент Украины скандал в белом доме засадой. В ответ Владимир Зеленский отметил важность открытых и конструктивных разговоров с партнерами. По его словам, такие диалоги позволяют четко понять позицию друг друга.

В то же время украинский гарант подчеркнул, что не считает свой спор с Трампом и Ди Венсом правильным.

"Я не считаю, что это правильно, когда эти разговоры абсолютно открыты. Потому что, соответственно, эмоциями или информацией и т.д. могут воспользоваться, точно воспользуются даже не друзья. Поэтому сам формат того, что состоялся, я не считаю, что он принес что-то положительное и нам, и партнерам", – заявил президент Украины.

Вместе с тем, Зеленский выразил убеждение, что эта ситуация пройдет и страны продолжат строить отношения и работать над достижением мира для Украины. На вопрос журналистов, готов ли он приехать в Овальный кабинет с новой попыткой, украинский президент подчеркнул, что его на встречу 28 февраля лично приглашал президент США Дональд Трамп, и для Украины – это большое уважение быть в Белом доме.

Зеленский добавил, что всегда старается быть максимально политически корректным и не считает нашу страну лучше других, но точно – и не хуже.

Я просто говорю, что мы достойны равного диалога. Поэтому если президент США пригласит меня с конструктивным диалогом, а я представляю интересы страны, которая очень сильно зависит от поддержки, от партнерства, если меня пригласят для решения реальных проблем, для серьезных вопросов и реальных решительных действий и ответов, я буду. Из-за уважения к Америке, к американскому народу, и к президенту,

– подчеркнул Зеленский.

Президент Украины отметил, что важно в конструктивных диалогах помнить, кто является агрессором в войне. Зеленский акцентировал, что именно Путин и российская армия убивают мирных жителей Украины, разрушают их дома и радуются этому.