Экс-глава МИД сказал, почему дискуссия между Зеленским и Трампом пошла не в то русло

После скандала в Белом доме между Трампом и Зеленским американский президент якобы дал распоряжение приостановить передачу Украине военной помощи. Это худшая новость для государства, чьи воины из последних сил сдерживают российское нашествие, ведь для ВСУ сейчас важен каждый патрон.

Об этом в разговоре с 24 Каналом отметил экс-министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, выразив опасения, что на фоне вероятного приостановления поддержки со стороны США европейские партнеры не смогут обеспечить ВСУ всем, в чем есть потребность.

Смотрите также Психоаналитик предположил, что нападки на Зеленского в Белом доме могли быть заранее спланированы

Почему диалог завершился скандалом?

Сегодня, как отметил Пристайко, все украинцы обеспокоены. Однако, по его словам, наблюдая за высказываниями в соцсетях, можно в очередной раз сделать вывод, что народ Украины имеет чувство собственного достоинства.

"Думаю, что американские партнеры недооценили волю украинцев к защите и рассчитывали быстренько заставить президента Зеленского подписать соглашение о минеральных ресурсах и делать вид, что это все, что они могут нам предложить", – озвучил Пристайко.

Слова президента Зеленского о том, что он не видит в документе гарантий безопасности для нашего государства, по мнению экс-министра иностранных дел Украины, и вызвали скандал в Белом доме.

С точки зрения дипломата, хотелось, чтобы это обсуждалось за закрытыми дверями, это позволило бы всем сохранить лицо, потом выйти к прессе и озвучить, что есть взаимопонимание, документ подписан и обе стороны будут двигаться дальше,

– отметил Пристайко.

Что Украине и США стоит делать дальше?

Пристайко объяснил, что бывают случаи, когда прессу приглашают до начала разговора, тогда делаются снимки, как члены делегации жмут руки друг другу, но в основном стороны стараются не вести переговоры в присутствии СМИ. Для того и предусмотрен формат закрытых дверей, чтобы можно было дать волю эмоциям и не выносить их на публику.

Дискуссия пошла не в то русло, эмоции захлестнули обе стороны, как следствие – не видим ни соглашения, ни продолжения разговора о гарантиях для Украины,

– подчеркнул Пристайко.

Сейчас, по убеждению бывшего главы МИД Украины, обеим сторонам нужно найти в себе силы перевернуть страницу, перезагрузить диалог и простить друг друга.

Отметим, что президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление, что, несмотря на то, что его встреча с лидером США Трампом прошла не так, как планировалось, он и его команда готовы в дальнейшем сотрудничать с американским президентом для достижения мира. Он поблагодарил США за ранее оказанную помощь и отметил, что Украина готова подписать соглашение о полезных ископаемых.

Напомним, что член Палаты представителей Конгресса США, республиканец Брайан Фицпатрик сообщил, что провел длительную и продуктивную беседу с руководителем ОПУ Андреем Ермаком. Как следствие, по его словам, соглашение о полезных ископаемых будет подписано в кратчайшие сроки. Ермак подтвердил эту информацию и отметил, что обеим сторонам нужно экономическое партнерство.