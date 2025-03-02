Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Guardian.

К теме "Езжай кататься на лыжах в Россию, предатель": Вэнс отправился на курорт, но на пути стали активисты

Акции в США в поддержку Украины

На главной площади Нью-Йорка сотни людей вышли в поддержку Украины. Таймс-Сквер переполняли сине-желтые флаги и плакаты с надписями: "Украина/Свобода", "Stand with Ukraine", "Защитите своих детей от диктатора", "Остановите Путина" и другие. Также активисты принесли изображения, которые остро критикуют или высмеивают Трампа и его администрацию.

Акция на Таймс-Сквер / Фото AP

Во время протеста участники исполнили гимн Украины.

Гимн Украины на Таймс-Сквер: смотрите видео

Также акция протеста состоялась и в Лос-Анджелесе. Там демонстранты с украинскими флагами провели акцию перед зданием компании SpaceX. Также состоялся митинг "Справедливый мир для Украины" в центральном парке Boston Common в Бостоне.

Акции в поддержку Украины в США: смотрите видео

Активисты считают, что президент США Дональд Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс намеренно спровоцировали Зеленского в Белом доме, чтобы окончательно отказаться от помощи Украине.

Сотни людей вышли на протесты после того, как в Белом доме произошел спор между президентом Украины Владимиром Зеленским, американским лидером Дональдом Трампом и вице-президентом США Ди Вэнсом. Поддержку Украине выражают также и мировые лидеры.