Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Guardian.

До теми "Їдь кататися на лижах в Росію, зраднику": Венс вирушив на курорт, але на заваді стали активісти

Акції у США на підтримку України

На головній площі Нью-Йорка сотні людей вийшли на підтримку України. Таймс-Сквер переповнювали синьо-жовті стяги та плакати з написами: "Україна/Свобода", "Stand with Ukraine", "Захистіть своїх дітей від диктатора", "Зупиніть Путіна" тощо. Також активісти принесли зображення, які гостро критикують чи висміюють Трампа та його адміністрацію.

Акція на Таймс-Сквер / Фото AP

Під час протесту учасники виконали гімн України.

Гімн України на Таймс-Сквер: дивіться відео

Також акція протесту відбулася і в Лос-Анджелесі. Там демонстранти з українськими прапорами провели акцію перед будівлею компанії SpaceX. Також відбувся мітинг "Справедливий мир для України" в центральному парку Boston Common у Бостоні.

Акції на підтримку України у США: дивіться відео

Активісти вважають, що президент США Дональд Трамп та віцепрезидент Джей Ді Венс навмисно спровокували Зеленського у Білому домі, щоб остаточно відмовитися від допомоги Україні.

Сотні людей вийшли на протести після того, як у Білому домі сталася суперечка між президентом України Володимиром Зеленським, американським лідером Дональдом Трампом та віцепрезидентом США Ді Венсом. Підтримку Україні висловлюють також і світові лідери.