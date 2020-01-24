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      Скандал с Dr. Alban: почему СБУ пустила в Украину певца, выступавшего в аннексированном Крыму

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      Dr. Alban и президент Зеленский / Фото из соцсетей

      В начале года из-за выступления шведского исполнителя Dr. Alban в Украине возник нешуточный скандал. Певец принял участие в новогоднем шоу "Вечернего квартала", однако ранее выступал в аннексированном Россией Крыму.

      После этого исполнителю запретили въезд в Украину. Однако за певца вступился украинский президент Владимир Зеленский. По крайней мере так сначала сообщил сам Dr. Alban в инстаграме, правда, потом свое сообщение удалил. Пограничники тем временем заявили, что решение о том, пускать или не пускать исполнителя в Украину, принимают только они.

      Больше подробностей о скандале: Dr. Alban, который пел в Крыму, пустили в Украину при содействии Зеленского: новые детали

      В конце концов официальное разъяснение на запрос Совета общественного контроля НАБУ предоставила Служба безопасности Украины.

      Оказывается, что СБУ проверяет только артистов-граждан России относительно посещения аннексированного Крыма.

      Орган не рассматривал предоставление разрешения на въезд на территорию Украины шведского певца Dr. Alban, который до этого выступал в аннексированном Крыму. Соответственно, запрета для певца на посещение нашей страны СБУ не принимало,
      – делают вывод в структуре.

      Внимание! Если Зеленский действительно способствовал предоставлению разрешения Dr. Alban на посещение Украины, это может быть нарушением статьи 364 Уголовного кодекса Украины, а именно – злоупотребление властью или служебным положением.

      Dr. Alban в Украине и его неформальная встреча с Зеленским: видео

       

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости политики Владимир Зеленский Новости Украины Квартал 95 Швеция Аннексия Крыма СБУ
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