Скандал с Dr. Alban: почему СБУ пустила в Украину певца, выступавшего в аннексированном Крыму

В начале года из-за выступления шведского исполнителя Dr. Alban в Украине возник нешуточный скандал. Певец принял участие в новогоднем шоу "Вечернего квартала", однако ранее выступал в аннексированном Россией Крыму.

После этого исполнителю запретили въезд в Украину. Однако за певца вступился украинский президент Владимир Зеленский. По крайней мере так сначала сообщил сам Dr. Alban в инстаграме, правда, потом свое сообщение удалил. Пограничники тем временем заявили, что решение о том, пускать или не пускать исполнителя в Украину, принимают только они.

Больше подробностей о скандале: Dr. Alban, который пел в Крыму, пустили в Украину при содействии Зеленского: новые детали

В конце концов официальное разъяснение на запрос Совета общественного контроля НАБУ предоставила Служба безопасности Украины.

Оказывается, что СБУ проверяет только артистов-граждан России относительно посещения аннексированного Крыма.

Орган не рассматривал предоставление разрешения на въезд на территорию Украины шведского певца Dr. Alban, который до этого выступал в аннексированном Крыму. Соответственно, запрета для певца на посещение нашей страны СБУ не принимало,

– делают вывод в структуре.

Внимание! Если Зеленский действительно способствовал предоставлению разрешения Dr. Alban на посещение Украины, это может быть нарушением статьи 364 Уголовного кодекса Украины, а именно – злоупотребление властью или служебным положением.

Dr. Alban в Украине и его неформальная встреча с Зеленским: видео