Скандал с фильмом "Дау": из-за съемки младенцев на авторов подали в полицию: детали

В сети активно обсуждают сцены из фильма "Дау" режиссера Ильи Хржановского, который является художественным руководителем мемориального центра Бабий Яр. Дело в том, что в насильственных сценах ленты использовали младенцев из детских домов.

Проанализировала жестокие сцены в фрагменте фильма "Дегенерация", которые могут наложить отпечаток на детское сознание на всю жизнь психолог Елена Самойленко в фейсбуке. Она отметила, что в комментариях сообщения работница проекта призналась, что младенцы были из детских домов.

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Во-первых, отмечает психолог, дети не могли отказаться от съемок в тот момент, не могли сказать, что им не нравится окружение. Они плакали, а взрослые их успокаивали. Во-вторых, съемочная группа ГАУ прибегала к бутафорским элементам, гриму, состариванию, но именно в сцене с младенцами решили взять детей.

Надо нарушать права ребенка ради искусства во времена существования CGI, реалистичных кукол и возможностей монтажных программ?

– пишет Елена Самойленко.

На скандал отреагировал и детский омбудсмен Николай Кулеба. Он заявил, что написал обращение в полицию, чтобы выяснить, кто дал разрешение на съемку младенцев и действительно ли они были из детских домов.

По полученной предварительно информации, в съемках использовали детей из дома ребенка. В кадрах – дети. Это дети, для которых участие в таких съемках может быть травмой на всю жизнь! Есть также и другие факты, не требующие подтверждения,

– написал Кулеба.

Что известно о фильме "Дау"? Это художественный многосерийный фильм российского режиссера Ильи Хржановского. Драма рассказывает о жизни Льва Ландау – советского физика, лауреата Нобелевской премии. Премьера проекта "Дау" прошла с 25 января по 17 февраля в Париже. В 2020 году фильм показали на различных фестивалях, в середине апреля 2020 года серии фильма и все другие материалы начали выкладывать онлайн.



Сценарий фильма основан на мемуарах Конкордии Дробанцевой, жены Льва Ландау.



Из 13 смонтированных картин для российского проката были выбраны только 10: шесть эпизодов получили разрешение на прокат Министерства культуры, а четыре – нет, поскольку "содержали материалы, пропагандирующие порнографию".

Как указано на сайте мемориального центра "Бабий Яр" Илья Хржановский является его художественным руководителем.

Что говорят создатели фильма?

Представители компании, которая отвечала за подготовку съемок на территории Украины, отреагировали на сообщение Кулебы. Письмо опубликовало издание "Украинская правда. Жизнь". Они заявили, что никакого влияния или воздействия на детей реквизитом или модельными копиями научных и медицинских приборов не осуществляли.

Звуковую фонограмму этой сцены максимально усилили при монтаже для усиления зрительного восприятия художественного фильма.

Также, по их словам, дети, которые участвовали в этой съемке, находились на съемочной площадке вместе со своими официальными опекунами. Все действия съемочной группы были согласованы с органами опеки, а съемочную площадку медицинский персонал осмотрел заранее.



Ответ создателей фильма на заявление Николая Кулебы / Изображение "УП. Жизнь"