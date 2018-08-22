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Скандал с задержанием контейнеров на Одесской таможне: почему Гройсман защищает Продана

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Продолжается скандал с задержанием товаров на Одесской таможне. Оказалось, что Государственная фискальная служба и Генеральная прокуратура не могут решить, кто же должен заниматься задержанными контейнерами, в которых товары на миллионы долларов.

Глава фискальной службы Мирослав Продан даже обвинил работников прокуратуры в "крышевании" контрабанды, и сказал, что уже написал по этому поводу заявление в НАБУ.

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Эксперты придумали онлайн-игру "Метр границы". Игрок – украинский таможенник – должен пропускать в страну товары. И только если возьмет взятку и поделится с нужными людьми, сможет подняться по карьерной лестнице и подзаработать. Да, это игра о коррупции на таможне. И ее разработчики уверяют, что там все так и работает.

Онлайн-гра

Онлайн-игра "Метр границы"

В июне немецкие журналисты обнародовали расследование. Там говорилось, что из-за схем на украинской таможне бюджет ежегодно недополучает 5 миллиардов долларов. Тогда премьер-министр попросил, чтобы в придачу к СБУ еще и полицейские ловили коррупционеров на таможне.

Одесская таможня в прошлом году в государственный бюджет принесла 22 миллиарда гривен. Еще треть разошлась по карманам, считают эксперты. Неделю назад фискалы задержали товаров на сумму 154 миллиона гривен. Контейнеры с тканями арестовали. Но впоследствии их "похитили" и уже генпрокурор рассказал, кто именно.

Задержали известную группировку контрабандистов Сердюка-Аминева: Сердюк даже когда-то работал в прокуратуре Украины, а Аминев входит в четверку крупнейших контрабандистов страны,
– сказал генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

К тому же обнаружили еще более 300 контейнеров контрабандных товаров на сумму 150 миллионов долларов. Луценко обвинил руководителя одесской таможни в злоупотреблениях. Также сказал, что собирает улики против главы фискалов Мирослава Продана. Вместе с тем последний отстранил на время следствия руководителя Одесской таможни и обвинил ГПУ в коррупции в ответ.

Эксперты считают, что контрабанда не может происходить без ведома и ГФС и СБУ, и прокуратуры.

Никакие схемы невозможны без ведома сотрудников таможни и работников силовых органов. Все, что происходит, иногда делается даже с их благословения,
– ответил эксперт Центра социально-экономических исследований CASE Украина Андрей Саварец.

Еще во время назначения Продана на должность активисты били тревогу. Это же именно его называют главой "ореховой мафии" и связывают с громким скандалом с блокировкой налоговиками продажи грецких орехов. Однако Юрий Луценко интересоваться фискалом стал лишь после появления полиции на таможне. "В тот момент, когда я получу достаточно доказательств, я сделаю процессуальное решение. Говорю честно, это не означает рытье под Гройсмана", – добавил Луценко.

Премьер же работой Продана доволен. Как только премьер завел на таможню полисменов, эксперты начали писать, что это попытка вытеснить оттуда подконтрольную президенту Службу безопасности Украины.

В последнее время Владимир Гройсман не скрывает своего конфликта с президентом и при этом заводит тесную дружбу с враждебным Порошенко "Народным фронтом",
– рассказал журналист-расследователь Дмитрий Гнап.

Часть средств по растаможиванию товаров по инициативе Гройсмана идет на ремонты дорог. Но последние полгода от таможен значительные недопоступления. А чем меньше денег, тем хуже дороги. А кому нужны плохие дороги перед выборами?

Автор: Егор Скорина, Анна Калюжная
Теги: Новости политики Новости Украины ГПУ Юрий Луценко контрабанда Государственная фискальная служба Владимир Гройсман Скандал Новости Одессы
Источник: 24 канал
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