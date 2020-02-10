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      Скандал в Германии: преемница Меркель отказалась быть канцлером и ушла из партии

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      Аннегрет Крамп-Карренбауэр и Ангела Меркель / AFP

      Лидер правящего в Германии Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауер не будет претендовать на пост канцлера и уйдет с поста главы партии.

      Крамп-Карренбауэр об этом заявила на заседании президиума ХДС. Об этом сообщает немецкое издание Der Spiegel.

      Знайте больше: Меркель объяснила, почему уходит из политики

      По словам участников встречи, лидер ХДС сетовала на неурегулированные отношения между частями партии и скандальной ультраправой "Альтернативой для Германии" и левыми. Она была категорически против сотрудничества с этими политическими силами.

      Чем известна партия "Альтернативы для Германии"?
      "Альтернатива для Германии" активно выступает за снятие санкций с России. Многие ее представители ездят к боевикам на оккупированный Донбасс и считают аннексию Крыма Россией "легитимной".

      В немецких СМИ они чаще упоминаются в связи со скандалами и борьбой в партийной верхушке. Ведущие деятели AfD из числа "радикалов" регулярно делают ксенофобские заявления.

      Что известно об Аннегрет Крамп-Карренбауэр

      Крамп-Карренбауэр сменила Меркель на посту председателя ХДС в декабре 2018 года. Ранее она была главой аппарата Христианско-демократического союза. Также она была премьер-министром немецкой земли Саарланд.

      Эксперты считали, что вектор ХДС с новой руководительницей не изменится, и Крамп-Карренбауэр продолжит политику Ангелы Меркель на новой должности.

      Интересно, что в прошлом году она выразила поддержку строительству газопровода "Северный поток-2" и недовольство возможной реакцией США в виде санкций. Крамп-Карренбауер заявила, что Германия и Россия всегда поддерживали экономические отношения, даже на пике Холодной войны. И, мол, сейчас "Северный поток-2" входит в сферу интересов обеих стран.

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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости политики Ангела Меркель
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