Лидер правящего в Германии Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауер не будет претендовать на пост канцлера и уйдет с поста главы партии.

Крамп-Карренбауэр об этом заявила на заседании президиума ХДС. Об этом сообщает немецкое издание Der Spiegel.

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По словам участников встречи, лидер ХДС сетовала на неурегулированные отношения между частями партии и скандальной ультраправой "Альтернативой для Германии" и левыми. Она была категорически против сотрудничества с этими политическими силами.

Чем известна партия "Альтернативы для Германии"?

"Альтернатива для Германии" активно выступает за снятие санкций с России. Многие ее представители ездят к боевикам на оккупированный Донбасс и считают аннексию Крыма Россией "легитимной".



В немецких СМИ они чаще упоминаются в связи со скандалами и борьбой в партийной верхушке. Ведущие деятели AfD из числа "радикалов" регулярно делают ксенофобские заявления.

Что известно об Аннегрет Крамп-Карренбауэр

Крамп-Карренбауэр сменила Меркель на посту председателя ХДС в декабре 2018 года. Ранее она была главой аппарата Христианско-демократического союза. Также она была премьер-министром немецкой земли Саарланд.

Эксперты считали, что вектор ХДС с новой руководительницей не изменится, и Крамп-Карренбауэр продолжит политику Ангелы Меркель на новой должности.

Интересно, что в прошлом году она выразила поддержку строительству газопровода "Северный поток-2" и недовольство возможной реакцией США в виде санкций. Крамп-Карренбауер заявила, что Германия и Россия всегда поддерживали экономические отношения, даже на пике Холодной войны. И, мол, сейчас "Северный поток-2" входит в сферу интересов обеих стран.