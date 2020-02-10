12:11
10 лют 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      ОСКАР 2020 РИНОК ЗЕМЛІ КОРОНАВІРУС 2020
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Бог в законі РФ. Магічні ритуали РПЦ
      Вєсті Кремля
      14:03, 8 лютого
      Вєсті.UA. Жир: Майстриня кунг-фу Луценко. Скульптура Киви у Бердянську
      Вєсті.UA
      20:03, 8 лютого
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      ОСКАР 2020 РИНОК ЗЕМЛІ КОРОНАВІРУС 2020

      Скандал у Німеччині: наступниця Меркель відмовилася бути канцлеркою і пішла з партії

      246 Читать новость на русском
      Аннегрет Крамп-Карренбауер і Ангела Меркель / AFP

      Лідерка правлячого у Німеччині Християнсько-демократичного союзу Аннегрет Крамп-Карренбауер не претендуватиме на пост канцлерки і піде з поста глави партії.

      Крамп-Карренбауер про це заявила на засіданні президії ХДС. Про це повідомляє німецьке видання Der Spiegel.

      Знайте більше: Меркель пояснила, чому йде з політики

      За словами учасників зустрічі, лідерка ХДС нарікала на неврегульовані відносини між частинами партії і скандальною ультраправою "Альтернативою для Німеччини" та лівими. Вона була категорично проти співпраці з цими політичними силами.

      Чим відома партія "Альтернативи для Німеччини"?"Альтернатива для Німеччини" активно виступає за зняття санкцій з Росії. Чимало її представників їздять до бойовиків на окупований Донбас і вважають анексію Криму Росією "легітимною".

      У німецьких ЗМІ вони найчастіше згадується у зв'язку зі скандалами і боротьбою у партійній верхівці. Провідні діячі AfD з числа "радикалів" регулярно роблять ксенофобські заяви.

      Що відомо про Аннегрет Крамп-Карренбауер

      Крамп-Карренбауер змінила Меркель на посаді голови ХДС у грудні 2018 року. Раніше вона була главою апарату Християнсько-демократичного союзу. Також вона була прем'єр-міністеркою німецької землі Саарланд.

      Експерти вважали, що вектор ХДС з новою очільницею не зміниться, і Крамп-Карренбауер продовжить політику Ангели Меркель на новій посаді.

      Цікаво, що минулого року вона висловила підтримку будівництву газопроводу "Північний потік-2" та невдоволення можливою реакцією США у вигляді санкцій. Крамп-Карренбауер заявила, що Німеччина та Росія завжди підтримували економічні відносини, навіть на піку Холодної війни. І, мовляв, нині "Північний потік-2" входить у сферу інтересів обох країн.

      Штормовий вітер, сніг і хуртовини: де в Україні чекати негоду
      сьогодні
      54215
      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини політики Ангела Меркель
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 10:31 Перший іспит для Зеленського: як насправді виборці оцінюють владу?
      Дмитро Литвин 538
      сьогодні , 08:40 Як Верховна Рада збирається захищати інвесторів
      Галина Янченко 155
      сьогодні , 11:07 Треба забути про підхід "справжні музиканти" і "попса" — інтерв’ю з Сашею Кольцовою
      265
      7 лютого , 17:54 Коронавірус у Китаї: наречені з Сінгапуру провели власне весілля по відеотрансляції
      Марія Бондар 2418
      сьогодні , 07:15 Лауреат премії Оскар-2020 "Паразити": рецензія на південнокорейський фільм
      Юлія Ліпенцева 2261
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук