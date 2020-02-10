Скандал у Німеччині: наступниця Меркель відмовилася бути канцлеркою і пішла з партії

Лідерка правлячого у Німеччині Християнсько-демократичного союзу Аннегрет Крамп-Карренбауер не претендуватиме на пост канцлерки і піде з поста глави партії.

Крамп-Карренбауер про це заявила на засіданні президії ХДС. Про це повідомляє німецьке видання Der Spiegel.

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За словами учасників зустрічі, лідерка ХДС нарікала на неврегульовані відносини між частинами партії і скандальною ультраправою "Альтернативою для Німеччини" та лівими. Вона була категорично проти співпраці з цими політичними силами.

Чим відома партія "Альтернативи для Німеччини"?"Альтернатива для Німеччини" активно виступає за зняття санкцій з Росії. Чимало її представників їздять до бойовиків на окупований Донбас і вважають анексію Криму Росією "легітимною".



У німецьких ЗМІ вони найчастіше згадується у зв'язку зі скандалами і боротьбою у партійній верхівці. Провідні діячі AfD з числа "радикалів" регулярно роблять ксенофобські заяви.

Що відомо про Аннегрет Крамп-Карренбауер

Крамп-Карренбауер змінила Меркель на посаді голови ХДС у грудні 2018 року. Раніше вона була главою апарату Християнсько-демократичного союзу. Також вона була прем'єр-міністеркою німецької землі Саарланд.

Експерти вважали, що вектор ХДС з новою очільницею не зміниться, і Крамп-Карренбауер продовжить політику Ангели Меркель на новій посаді.

Цікаво, що минулого року вона висловила підтримку будівництву газопроводу "Північний потік-2" та невдоволення можливою реакцією США у вигляді санкцій. Крамп-Карренбауер заявила, що Німеччина та Росія завжди підтримували економічні відносини, навіть на піку Холодної війни. І, мовляв, нині "Північний потік-2" входить у сферу інтересів обох країн.