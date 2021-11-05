Скандальная блогерша "Тишина" заявила, что вернулась в "с*аную Юкрейн"

Скандальная киевская блогерша ttiisshhiinnaa (настоящее имя – Мария Семенова) "анонсировала" свое возвращение в Украину. Летом она переехала в Россию.

Свое возвращение скандальная блогерша отпраздновала с подругой с коктейлем в руках и словами о том, что она возвращается в "С*аную Юкрейн".

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Блогерша удалила видео

Мария Семенова, более известная как ttiisshhiinnaa, вечером 4 ноября на своей странице в инстаграме заявила о том, что вернулась в Украину, из которой переехала в Россию в июне 2021 года. Однако свою родину блогерша назвала "с*аной Юкрейн".

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Через несколько часов после публикации видео исчезло из списка сторис блогерши на ее странице. Скорее всего, она удалила его.

Чем известна Мария Семенова

Еще в 2020 году блогерша в прямом эфире в инстаграме якобы хотела покончить жизнь самоубийством. Тогда о ней заговорили в первый раз.

В марте 2021 года Семенова решила напомнить о себе и опубликовала видео, на котором она стреляет из пистолета на заправке.

Позже девушка разгромила арендованную квартиру, потому что ее якобы попросили уехать раньше. После этого девушка заявила о своем переезде в Россию.

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