Скандальная преподавательница Бильченко засветилась в России с символикой "Z"

Бывшая профессор университета Драгоманова Евгения Бильченко, скандально известна своей любовью к "русскому миру", сейчас находится в России. Там преподавательница засветилась с символикой оккупантов "Z".

В сети появилось фото с пропагандистского мероприятия, где демонстрировались "трофеи" захватчиков. На нем Бильченко одета в футболку с буквой "Z" в цветах флага государства-агрессора.

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Скандальная преподавательница и поэтесса Бильченко / Фото SOTA

Помните, была такая преподавательница в НПУ Драгоманова Евгения Бильченко? Студенты требовали ее уволить за антиукраинскую пропаганду, но руководство вуза до последнего этого не делало. Наконец, под давлением общества выгнали. И верно. Потому что сейчас Бильченко выглядит так,

– написал Стерненко.

Что известно о скандальной преподавательнице Бильченко

Профессора культурологии НПУ им. М.П. Драгаманова Евгению Бильченко потребовали лишить должности за ее антиукраинскую позицию. В ее лекциях нашли ряд нарушений, в частности, законов Украины об образовании и государственном языке, а также зафиксировали факты словесного унижения коллег-культурологов, оскорбления достоинства коллег и идейных оппонентов.

Более того, поэтесса публично раскритиковала новый закон о языке и назвала Украину тоталитарным государством.

Одна из студентов Мария Прошковская даже просила отчислить ее. Таким образом, она решила ответить на отсутствие реакции вуза на заявления своей преподавательницы против украинского языка. "Я просто не могу учиться дальше у Евгении Бильченко и в университете, который порочит все принципы государственного высшего образования и на седьмом году войны закрывает глаза на подобные резонансные вещи", – сказала она.

В конце концов преподавательницу, поддержавшую агрессию России, уволили из университета в июле 2021 года. Кроме того, кафедра, где работала скандальная Бильченко, была ликвидирована.

Любительница России жалуется, что страна-террорист ее не поддержала. По словам Бильченко, россияне травят ее, распространяют мемы и не дают ей работы.

Женщина жалуется, что ее "не подобрали" ни пророссийские партии, ни Россия. В результате – она осталась ни с чем.

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