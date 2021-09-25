Мария Бутіна шла на выборы в списке "Единой России" за №2. Поскольку первый кандидат от своего мандата отказался, в Госдуму попадет именно шпионка.

Между тем Легитимность Путина постепенно сходит на нет

Как Бутина получила мандат в Госдуму

Губернатор Кировской области, секретарь регионального отделения партии "Единая Россия" Игорь Васильев отказался от мандата депутата Государственной думы. Поэтому мандат будет передан Марии Бутиной, которая идет второй в региональном списке партии.

В своем Инстаграме Бутина опубликовала видео, в котором поблагодарила всех за поздравления и поддержку. Очевидно, она не собирается отказываться от депутатского кресла в Думе.

Чем известна Мария Бутина