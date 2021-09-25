Марія Бутіна йшла на вибори у списку "Єдиної Росії" за №2. Оскільки перший кандидат від свого мандату відмовився, у Держдуму потрапить саме шпигунка.
Тим часом Легітимність Путіна поступово сходить нанівець
Як Бутіна отримала мандат у Держдуму
Губернатор Кіровської області, секретар регіонального відділення партії "Єдина Росія" Ігор Васильєв відмовився від мандата депутата Державної думи. Відтак мандат буде переданий Марії Бутіній, яка йде другою в регіональному списку партії.
У своєму інстаграмі Бутіна опублікувала відео, у якому подякувала усім за вітання і підтримку. Вочевидь, вона не збирається відмовлятися від депутатського крісла у Думі.
Чим відома Марія Бутіна
- Перш за все, шпигунством у США, в якому зізналася.
- Вона була помічницею сенатора Олександра Торшина та авторкою громадського руху "Право на зброю".
- У США Бутіна опинилася за студентською візою, оскільки вчилася в Американському університеті у Вашингтоні.
- У липні 2018 року її заарештували: Мін'юст США пред'явив їй звинувачення в "злочинній змові" для роботи в США "як іноземного агента без повідомлення про це генпрокурора".
- Наприкінці 2018 року Бутіна визнала провину в порушенні закону Сполучених Штатів про іноагентах і пішла на угоду з прокуратурою.
- 26 квітня американський суд засудив Бутіну до 18 місяців за ґратами. Після того, як вона відсиділа термін, її депортували.