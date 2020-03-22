Скандальная группа "Коломойский – Аваков": почему на самом деле избавились от Рябошапки

О монобольшинстве "Слуги народа", группе "Коломойского – Авакова", Руслане Рябошапке, Ирине Венедиктовой и Арсене Авакове – в программе "Перекрестный допрос" на 24 канале рассказал нардеп фракции "Слуга народа" Никита Потураев.

О монобольшинстве "Слуги народа"

Последнее голосование "Слуги народа" за снятие Руслана Рябошапки, назначение Дениса Шмыгаля и Кабинета Министров продемонстрировали, что фракция уже не является тем большинством, какой она была в начале.

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Я так понимаю, что выделяются отдельные группы. Та же группа Александра Дубинского и Максима Бужанского, которые поднимали эту волну сноса генерального прокурора. Что происходит во фракции сейчас? Куда делось монобольшинство?

Монобольшинство никуда не делось. Наши оппоненты, которые только этого и ждут, убедятся в ближайшее время.



Александр Дубинский / Фото prm.ua

Как?

Так, что она никуда не денется. И они, как пасли задних, так и будут пасти задних. Еще они это увидят нашими голосованиями.

Происходит абсолютно нормальный процесс. В каждой крупной партии, в каждой небольшой фракции – это абсолютно естественно. Так в Соединенных Штатах Америки, так есть в Британии, так есть во Франции – во всех развитых демократиях. Я очень рад, что мы быстро приближаемся к ситуациям, которые есть в развитых демократиях.

В любых крупных партиях, по меньшей мере, более консервативные, более либералыные и более центристкие люди. И даже у нас это можно посмотреть, а не выдумывать какие-то глупости о расколах.

У нас очень давно было понятно, что уже есть консерваторы – МФО "За традиционные семейные ценности". Еще есть МФО "Равные возможности". Уже по ним очень четко видно, что есть более консервативные, более либеральные люди.

Смотрите полное интервью с Никитой Потураевым в программе "Перекрестный допрос":

О группе "Коломойского – Авакова"

Группа "Дубинского – Бужанского" или еще ее называют "Коломойского – Авакова" – это либералы или центристы?

Это не группа "Коломойского – Авакова". Во-первых, группы "Коломойского – Авакова" не существует в природе. Группа людей, которые, я думаю, что как-то общаются и основываются на мнение очень умного человека, которого зовут Игорь Валерьевич Коломойский, – она есть.



Игорь Коломойский / Фото twnews.cz​

Группа людей, которые связаны с министром Аваковым, – такие есть. Кстати, не худшим министром за историю Украины, хотя к нему есть много вопросов. Но это совершенно разные люди. Они не являются общей группой.

То есть группа Коломойского и группа Авакова – это две группы?

Две абсолютно разные группы. Нет такой группы. Нет. Потому что среди группы Авакова есть мои близкие товарищи.

А нормально ли это, что во фракции, которая называется "Слуга народа" и пришла на волне народных запросов и обещаний, есть группа олигарха Коломойского?

Нет, я же сказал, что это не группа олигарха Коломойского.

Вы сказали, что это группа олигарха Коломойского.

Люди, которые, возможно, поддерживают отношения с Игорем Валерьевичем и ориентируются на какую-то его мысль. Потому что он очень и очень умный человек.

О Руслане Рябошапке

Я понимаю, что он умный. Эти люди Коломойского снесли генерального прокурора Руслана Рябошапку. И вы были одним из тех, кто подписал то постановление о представлении на увольнение Рябошапки.

Но потом проголосовал красной кнопкой против постановки этого вопроса на повестку дня. А также забрал свою карточку и пошел встречаться с премьер-министром Шмыгалем.

Главное об отставке РябошапкиВерховная Рада в четверг, 5 марта, на внеочередном заседании отправила в отставку генпрокурора Руслана Рябошапку.



Перед этим генпрокурор взял последнее слово и отметил, что стал "неудобным" и остался независимым перед властью. Впоследствии Рябошапка покинул зал Верховной Рады, так и не дождавшись голосования. Видео смотрите здесь.





Рябошапка считает, что Верховная Рада заинтересована в его отставке, поскольку органы прокуратуры после проведения реформы очистились от тех сотрудников, с которыми парламентарии привыкли иметь дело.

А почему вы такой непостоянный?

А потому что у меня к работе офиса генерального прокурора были вопросы. Я ориентируюсь не на общественное мнение, которое иногда состоит из общего впечатления, а на то, что 2 тысячи дел не имели процессуального руководителя. Я понимаю, что Руслан вводил очень тяжелый процесс реформирования прокуратуры. Но когда 2 тысячи дел – это не дела против Порошенко, Гладковского или других – это две тысячи дел, которые граждане ждут.



Руслан Рябошапка / Фото president.gov.ua

Когда чистят какой-то орган, это нормально, что на каком-то этапе он остается без людей, которых еще не набрали. Ему может просто нужно было дать время. Понимаете, что 224 депутата "Слуги народа" отдали голоса против Рябошапки и помогли им в этом депутаты "Оппозиционной платформы – За жизнь".

Сейчас депутаты ОПЗЖ подали какое-то обращение в Конституционный суд, чтобы отменили всю эту реформу, которую начал Руслан Рябошапка. Чтобы вернуть в прокуратуру тех прикормленных прокуроров, которые там были и которых он уволил. Вот, что вы делаете. Вот в какую игру вы играете с медведчуковской фракцией.

Подождите, какое мы отношение имеем к Конституционному суду?

В Конституционный суд подали медведчуковские депутаты, вместе с которыми вы сняли Рябошапку. Вы играете с ними в одну игру.

Почему они вообще в этой стране?

Почему вы играете с ними в одну игру, если вы спрашиваете, почему они здесь?

Мы не играем с ними в одну игру.

Вы преследуете одни цели. Им был неудобен Рябошапка и вашей группе "Дубинского – Бужанского" был неудобен Рябошапка – поэтому вы его снесли.

Разделяйте, пожалуйста, разные вопросы. Представление ОПЗЖ в Конституционный суд, я надеюсь, что приведет только к тому, что он признает реформу Руслана Рябошапки конституционной.

Если же признает не конституционной – вопрос тогда к качеству работы Руслана.



Никита Потураев / Фото apostrophe.ua

Или в Конституционный суд.

Который кто формировал?

Вы уже год у власти – так сделайте нормальную судебную систему.

Вы что издеваетесь? Нам диктатуру ввести? Нам снести всех? В наручниках вывести?

Нет, просто нормально провести судебную реформу, которая затормозила.

Конституционный суд мы не можем никакой реформой сейчас сносить. Не мы его формировали.

Я говорю в целом о нашей недореформированной судебной системе, которую вы также не довели до нормальной кондиции.

Мы начали реформу. Руслан к этому также имел отношение, я ее поддерживал. Мы все ее поддерживали. Хотя так называемые демократические фракции кричали так, что у меня аж уши закладывало: "Это такая плохая реформа". А теперь выяснилось, как только ушел Руслан: "Такая была хорошая реформа!". Так нужно же эту шизу как-то лечить.

Об Ирине Венедиктовой

Я думаю, что вы избавились от Рябошапки, потому что нет посадок, которые обещал президент. Сейчас главой этого органа стала Ирина Венедиктова – будут ли весной посадки?

Я надеюсь! Я убежден, потому что у меня к Ире очень хорошее отношение личное.

А как к профессионалу?

Профессионалов должны оценивать профессионалы. Я человека знаю лично. Я считаю, что она честная, откровенная, независимая и сильная женщина. Я считаю, что те ее качества, которые я видел в личном общении, помогут быть качественным и профессиональным генеральным прокурором.



Ирина Венедиктова / Фото bbc.com

Что касается Руслана, то так называемая "группа Коломойского" очень маленькая. Это несколько людей. Они бы никогда в жизни не могли организовать снос генерального прокурора.

Они организовали сбор подписей за его увольнение, которых было много. Особенно из вашей фракции.

Люди подписали и я лично это сделал. У каждого были причины это сделать. Из своих я назвал одну, о которой знаю от своих друзей, которые работают не на высоких должностях, а и в Национальной полиции, где ежедневно общаются с людьми и решают их проблемы. Они работают с человеческими горями, бедами и тому подобное.

Они говорили, что понимают реформы, но вопросы расследований могли решаться качественнее и более своевременно. Даже, несмотря на реформу, у меня с Русланом были прекрасные "человеческие" отношения еще с кампании. Однако хочу сказать, что общения генерального прокурора с фракцией не было последние 4 месяца точно. Мы ни черта не понимали, что происходит с реформой прокуратуры. Когда идут такие процессы, то стоит прийти во фракцию, в которой полно твоих приятелей, и поговорить с людьми.

Когда его увольняли, вся фракция сидела и молчала. Бужанский его поливал грязью, стоя за трибуной, и называл его пустым местом. Человека, которого еще несколько месяцев назад президент называл своим 100% генпрокурором. Это тоже было не хорошо, что ни один человек из фракции не выразил слова поддержки Рябошапке.

Я не знаю, что там дальше происходило, но совпало так, что я ушел в момент, когда Руслан хлопнул дверью.

Смотрите видео: скандальное выступление Бужанского

А что он должен был делать, когда Бужанский сказал, что здесь сидит пустое место. Все сидели и молчали, а потом начали аплодировать Бужанскому. Что он должен был сделать?

Выйти и сказать Бужанскому, что он о нем думает.

А он так и сделал. Он сказал, что мнение Бужанского о реформе прокуратуры его не интересует, ведь он понимает, для чего все делается. После этого ушел.

Он хлопнул дверью. Если бы он этого не сделал, то я еще не знаю, какие были бы результаты голосования.



Максим Бужанский / Фото bbc.com

Такие и были бы, я думаю.

А я знаю, что другими. И, возможно, тоже отрицательными, но другими.

Были бы другие цифры, но он все равно был бы уволен.

Но это привело бы в чувство, возможно.

Кого?

Некоторых, кто искусственно инициировал атаки на Руслана.

Дубинского и Бужанского? Давайте называть вещи своими именами.

Нет. На тех, кто за ними стоит.

Об Арсене Авакове

На Коломойского и Авакова?

Я не называю сейчас никаких фамилий. И, кстати, об Авакове. Я считаю мифом то, что Коломойский и Аваков являются одной командой. Не вижу никаких оснований, чтобы считать, что Аваков был "аж так" заинтересован в том, чтобы Руслан ушел. Национальная полиция имела объективные причины, чтобы жаловаться на Руслана.



Арсен Аваков / Фото пресс-службы Кабмина

Почему так заинтересована в Авакове ваша фракция и вы лично? Почему были вопросы к Руслану Рябошапке, который делал реформу прокуратуры, начал делать системные изменения? Почему есть вопрос к Сытнику, к которому за много лет главой Национального антикоррупционного бюро не было претензий, кроме этого искусственного админштрафа?

Однако к Авакову вопросов нет – он лучший министр всех времен и народов. Дело Шеремета, дело Гандзюк, история с рюкзаками, в которую был вовлечен его сын в его же ведомстве. Чем он такой эффективен и незаменим?

Он до сих пор эффективен. Если вы выходите на улицы и вас не убивают, то значит Министерство внутренних дел работает.

Некоторых убивают. Убили Гандзюк, убили Шеремета. То есть, когда убьют меня, сделаем вывод, что Аваков не эффективен?

Все забыли 90-е. Все забыли, как было?



Екатерина Гандзюк / Фото из фейсбука активистки

Это шантаж и манипуляция. Если бы был не Аваков, то так бы не было? Нет больше эффективного человека?

Это не шантаж и не манипуляция, потому что страна на войне и в стране полно по уши оружия. В стране есть никак не устроенные на труд ветераны, есть организованная преступность. Тем не менее, вы можете ходить по Киеву почти где угодно и почти в любое время, не держа в кармане пистолет, как ходили люди в Советском Союзе вплоть до 1949 года. Потому что на улицах были банды, которые грабили и убивали людей.

В стране расстреливают джипы и убивают детей. Это произошло в центре Киева, возле нашей редакции.

Все, кто имеют память чуть длиннее за известный анекдот о золотой рыбке, помнят, что в 90-е стреляли каждый день только в центре. И убивали по несколько человек. Опять же это (Министерство внутренних дел – 24 канал) огромная махина.

Что известно о покушении на депутата Соболева?1 декабря в Киеве обстреляли авто, в котором ехал депутат Киевского облсовета Вячеслав Соболев вместе с женой Инной, сыном Александром и подругой жены.



Пуля попала в шею ребенка и он умер в скорой по дороге в больницу.



2 декабря полиция задержала предполагаемых преступников – бывших бойцов АТО Андрея Лаврегу и Алексея Семенова. По мнению следствия, стрелял Лаврега.

Давайте еще сравним наркомафию.

А вы считаете, что в Украине ситуация не может сорваться наподобие Мексиканской? Считаете, что нет? А почему вы так считаете?

Только благодаря Авакову?

Вы знаете, что Украина была одним из крупнейших доноров так сказать людей на афганскую войну?

То есть единственная причина в том, что вы боитесь сейчас того засилья оружием, которое есть из-за войны на Донбассе?

Я прожил 80-е и 90-е. Я постоянно изучаю историю, потому что она может чему-то учить. Я очень хорошо знаю послевоенную историю Советского Союза. Я знаю ситуацию в послевоенной Грузии. Не сейчас, а начале 90-х годов – после первой агрессии России против Грузии. У меня есть что и с чем сравнивать. Когда мне говорят: "А что он такого сделал?". Я говорю, что люди просто не понимают, что значит жить в более-менее безопасном государстве.

И если бы было кому сейчас передать министерство, в котором надо иметь авторитет, в котором надо иметь талант и уже умение управлять... Если сейчас общество скажет: "Вот идеальный кандидат. Что же ты, Владимир Александрович, не назначаешь? Что же вы, уважаемые депутаты в парламенте, не назначаете?". Назовите хоть одного! Нам гражданское общество за все эти месяцы, кроме того, что "Аваков – это черт" и его надо снять, ни одной фамилии не назвало публично. Что происходит?

Мне Евгения Кравчук сказала, что вы ищете ему замену.

И вы думаете, не ищем? Мы действительно не нашли. И что-то нам никто не бежит помогать.



Евгения Кравчук / Фото antikor.com.ua

Хорошо, я передам общественному обществу, чтобы они кого-то нашли.

Я не считаю, что Арсен Борисович Аваков, которого я, кстати, уважаю...

То есть вы считаете его эффективным?

На сегодняшний момент точно. Я не считаю, что он должен оставаться министром вечно.

Он и так уже вечно!

6 лет?

Да, он дольше всех на своей позиции.

Не издевайтесь. Вы молодой человек, вы не жили при Кучме.



Леонид Кучма / Фото Getty images

Вы с такими вещами сравниваете. Давайте еще со Сталиным сравним!

Но все же были слишком молоды! В новой Украине, которую мы надеемся строить, конечно Арсена Борисовича Авакова на должности министра внутренних дел быть не может. Поэтому давайте искать.

О "слугах народа"

И последний у меня к вам вопрос. Когда-то вы прославились как автор крылатого выражения, что "Слуги народа", которые тогда еще были молодыми, еще политически никто. Уже прошел почти год, они уже кем-то стали?

Большинство точно. Большинство из них точно стали.

И они уже стали партией и командой?

Нет, они лично субъектность приобрели. Партию и команду они еще не создали, потому что превращение кучи субъектностей частных в субъектность коллективную – это не вопрос одного дня.

Но этот период роста как-то очень негативно влияет на рейтинги президента. Он не нервничает из-за этого? Не распустят ли их так же, как слили Кабмин Гончарука из-за того, что на рейтинги влиял?

На рейтинг президента негативно влияет не рост субъектности или укрепление фракции. На рейтинги президента негативно влияет то, что президент сознательно пошел на определенные негативные реформы для общества.

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На какие?

На аграрную, реформирование системы ФЛП. Это обычная история – люди вообще не любят, когда что-то меняется в их жизни. Все за реформы в нашей стране, но тогда, когда они их не затрагивают.

Просто реформы имеют какой-то такой вид: земельная реформа – не такая, какой должна быть, о ФЛП я вообще молчу.

Они еще не работают. Нужно дать время, чтобы они начали работать. Также рейтинги падают из-за того, что некоторые считают, что реформа это чудо. "Вы примите какие-то такие законы, чтобы завтра могли по тысяче евро пенсию получать, по полторы тысячи минимальную зарплату. Чтобы дороги как-то сами стали классные. Коммунальные платежи как-то сами упали. И все обновилось! Вот классные реформы. А вы такие не можете принять? Тогда мы в вас также ошиблись".

Когда нация будет непрерывно ждать волшебника в "голубом вертолете" или, не знаю, "на ковре самолете", или вроде казака Мамая...

Вы же за все это время тоже не провели никаких реформ, которые были бы начаты, приняты, которые можно было бы почувствовать.

Если бы мы не сделали то, что мы сделали – не было бы денег от "Газпрома", не было бы соглашения с "Газпромом".

"Нафтогаз" в начале ноября 2019 года направил российскому "Газпрому" исковые требования на сумму 12 миллиардов долларов в качестве компенсации за возможное прекращение транзита газа по территории Украины.

Это Андрей Коболев, это не вы.

Это наши законы. При чем здесь Коболев?



Андрей Коболев / Фото espreso.tv

Какие законы?

Вы что? О деоффшоризации, антиолигархических законах. Давайте я сейчас могу полезть к компьютеру, который занят разговором с вами, и открыть весь список. И еще сейчас на три часа пойдем в обсуждение того, что мы приняли.

Жизнь украинцев уже изменилась и не к худшему из-за того, что мы наработали. А положительные изменения еще будут, но вы же видите насколько упрямо не хочет старая система менять что-то. Аграрная реформа в Украине имеет очень много возможностей, тем более в условиях кризиса. При том, что мы не пускаем иностранных инвесторов, но даже наши собственные хозяева, могли бы значительно эффективнее работать.

Что известно о земельной реформе?Еще в ноябре 2019 года Верховная Рада Украины приняла законопроект о введении рынка земли в Украине. Сейчас парламент рассматривает его во втором чтении. Впрочем, в законопроект зарегистрированы более 4 тысяч правок.



Законопроект предусматривает, что покупать землю смогут только украинцы и компании, основанные украинцами. Вопрос о возможности покупки земли иностранцами вынесут на референдум. Один человек сможет владеть землей объемом не более 10 тысяч гектаров.

Когда вы думаете ее проголосуете с поправкой на коронавирус?

Я надеюсь, что к лету все же проголосуем. Хотя, возможно, придется немного изменить еще переходные положения, потому что действительно очень тяжелая ситуация. Не все, что по календарному плану планировалось сделать – мы успеем. Поэтому есть определенная вероятность того, что мы в переходных положениях запишем, что она вступит в действие не в октябре 2020 года, а позже. Это и нашим аграриям будет легче тоже.