Скандальна група "Коломойський – Аваков": чому насправді позбулися Рябошапки

Про монобільшість "Слуги народу", групу "Коломойського – Авакова", Руслана Рябошапку, Ірину Венедіктову та Арсена Авакова – у програмі "Перехресний допит" на 24 каналі розповів нардеп фракції "Слуга народу" Микита Потураєв.

Про монобільшість "Слуги народу"

Останнє голосування "Слуги народу" за зняття Руслана Рябошапки, призначення Дениса Шмигаля та Кабінету Міністрів продемонстрували, що фракція вже не є тією більшістю, якою вона була на початку.

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Я так розумію, що виділяються окремі групи. Та ж група Олександра Дубінського та Максима Бужанського, які підіймали цю хвилю знесення генерального прокурора. Що відбувається у фракції зараз? Куди поділася монобільшість?

Монобільшість нікуди не поділася. Наші опоненти, які тільки того й чекають, переконаються найближчим часом.



Олександр Дубінський / Фото prm.ua

Як?

Так, що вона нікуди не дінеться. І вони, як пасли задніх, так і будуть пасти задніх. Ще вони це побачать нашими голосуваннями.

Відбувається абсолютно нормальний процес. У кожній великій партії, у кожній невеликій фракції – це абсолютно природно. Так є у Сполучених Штатах Америки, так є у Британії, так є у Франції – у всіх розвинених демократіях. Я дуже радий, що ми швидко наближаємося до ситуацій, які є в розвинених демократіях.

У будь-яких великих партіях є, щонайменше, більші консерватори, більші ліберали й більші центристи. І навіть у нас це можна продивитися, а не вигадувати якісь нісенітниці про розколи.

У нас дуже давно було зрозуміло, що вже є консерватори – МФО "За традиційні родинні цінності". Ще є МФО "Рівні можливості". Уже по них дуже чітко видно, що є більш консервативні, більш ліберальні люди.

Дивіться повне інтерв'ю з Микитою Потураєвим у програмі "Перехресний допит":

Про групу "Коломойського – Авакова"

Група "Дубінського – Бужанського" або ще її називають "Коломойського – Авакова" – це ліберали чи центристи?

Це не група "Коломойського – Авакова". По-перше, групи "Коломойського – Авакова" не існує в природі. Група людей, які, я думаю, що якось спілкуються і ґрунтуються на думку дуже розумної людини, яку звуть Ігор Валерійович Коломойський, – вона є.



Ігор Коломойський / Фото twnews.cz​

Група людей, які пов’язані з міністром Аваковим, – такі є. До речі, не найгіршим міністром за історію України, хоча до нього є багато запитань. Але це абсолютно різні люди. Вони не є спільною групою.

Тобто група Коломойського й група Авакова – це дві групи?

Дві абсолютно різні групи. Немає такої групи. Немає. Тому що серед групи Авакова є мої близькі товариші.

А це нормально, що у фракції, яка називається "Слуга народу" і прийшла на хвилі народних запитів та обіцянок, є група олігарха Коломойського?

Ні, я ж сказав, що це не група олігарха Коломойського.

Ви сказали, що це група олігарха Коломойського.

Люди, які, можливо, підтримують стосунки з Ігорем Валерійовичем і орієнтуються на якусь його думку. Тому що він дуже й дуже розумна людина.

Про Руслана Рябошапку

Я розумію, що він розумний. Ці люди Коломойського знесли генерального прокурора Руслана Рябошапку. І ви були одним з тих, хто підписав ту постанову про подання на звільнення Рябошапки.

Але потім проголосував червоною кнопкою проти постановки цього питання на порядок денний. А також забрав свою картку й пішов зустрічатися з прем'єр-міністром Шмигалем.

Головне про відставку РябошапкиВерховна Рада у четвер, 5 березня, на позачерговому засіданні відправила у відставку генпрокурора Руслана Рябошапку.



Перед цим генпрокурор взяв останнє слово і наголосив, що став "незручним" та залишився незалежним перед владою. Згодом Рябошапка покинув залу Верховної Ради, так і не дочекавшись голосування. Відео дивіться тут.



Рябошапка вважає, що Верховна Рада зацікавлена у його відставці, оскільки органи прокуратури після проведення реформи очистилися від тих співробітників, з якими парламентарі звикли мати справу.

А чого ви такий непостійний?

А тому що в мене до роботи Офісу генерального прокурора були питання. Я орієнтуюся не на думку громадську, яка іноді складається із загального враження, а на те, що 2 тисячі справ не мали процесуального керівника. Я розумію, що Руслан запроваджував дуже важкий процес реформування прокуратури. Але коли 2 тисячі справ – це не справи проти Порошенка, Гладковського чи інших – це дві тисячі справ, яких громадяни чекають.



Руслан Рябошапка / Фото president.gov.ua

Коли чистять якийсь орган, це нормально, що на якомусь етапі він залишається без людей, яких ще не набрали. Йому може просто треба було дати час. Розумієте, що 224 депутати "Слуги народу" віддали голоси проти Рябошапки і допомогли їм в цьому депутати "Опозиційної платформи – За життя".

Зараз депутати ОПЗЖ подали якесь звернення до Конституційного суду, щоб скасували всю цю реформу, яку розпочав Руслан Рябошапка. Аби повернути в прокуратуру тих прикормлених прокурорів, які там були і яких він звільнив. Ось, що ви робите. Ось в яку гру ви граєте з медведчуківською фракцією.

Чекайте, яке ми відношення маємо до Конституційного суду?

У Конституційний суд подали медведчуківські депутати, разом з якими ви зняли Рябошапку. Ви граєте з ними в одну гру.

Чому вони взагалі в цій країні?

Чому ви граєте з ними в одну гру, якщо ви питаєте, чому вони тут?

Ми не граємо з ними в одну гру.

Ви переслідуєте одні цілі. Їм був незручний Рябошапка і вашій групі "Дубінського – Бужанського" був незручний Рябошапка – тому ви його знесли.

Розділяйте, будь ласка, різні питання. Подання ОПЗЖ до Конституційного суду, я сподіваюся, що призведе тільки до того, що він визнає реформу Руслана Рябошапки конституційною.

Якщо ж визнає не конституційною – питання тоді до якості роботи Руслана.



Микита Потураєв / Фото apostrophe.ua

Або до Конституційного суду.

Який хто формував?

Ви вже рік при владі – то зробіть нормальну судову систему.

Ви що знущаєтесь? Нам диктатуру ввести? Нам знести всіх? У наручниках вивести?

Ні, просто нормально провести судову реформу, яка загальмувала.

Конституційний суд ми не можемо ніякою реформою зараз зносити. Не ми його формували.

Я кажу загалом про нашу недореформовану судову систему, яку ви також не довели до нормальної кондиції.

Ми почали реформу. Руслан до цього також мав відношення, я її підтримував. Ми всі її підтримували. Хоча так звані демократичні фракції кричали так, що в мене аж вуха закладало: "Це така погана реформа". А тепер з’ясувалося, як тільки пішов Руслан: "Така була хороша реформа!". Так треба ж цю шизу якось лікувати.

Про Ірину Венедіктову

Я думаю, що ви позбулися Рябошапки, тому що немає посадок, які обіцяв президент. Зараз очільницею цього органу стала Ірина Венедіктова – будуть весною посадки?

Я сподіваюся! Я переконаний, тому що в мене до Іри дуже гарне ставлення особисте.

А як до професіонала?

Професіоналів повинні оцінювати професіонали. Я людину знаю особисто. Я вважаю, що вона чесна, відверта, незалежна та сильна жінка. Я вважаю, що ті її якості, які я бачив в особистому спілкуванні, допоможуть бути якісним та професійним генеральним прокурором.



Ірина Венедіктова / Фото bbc.com

Щодо Руслана, то так звана "група Коломойського" дуже маленька. Це декілька людей. Вони б ніколи в житті не могли організувати знесення генерального прокурора.

Вони організували збір підписів за його звільнення, яких було багато. Особливо з вашої фракції.

Люди підписали і я також особисто це зробив. У кожного були причини це зробити. Зі своїх я назвав одну, про яку знаю від своїх друзів, які працюють не на високих посадах, ай у Національній поліції, де щодня спілкуються з людьми і вирішують їх проблеми. Вони працюють з людськими горями, бідами тощо.

Вони казали, що розуміють реформи, але питання розслідувань могли вирішуватись якісніше і своєчасніше. Навіть, зважаючи на реформу, в мене з Русланом були прекрасні "людські" стосунки ще з кампанії. Однак хочу сказати, що спілкування генерального прокурора з фракцією не було останні 4 місяці точно. Ми ні біса не розуміли, що відбувається з реформою прокуратури. Коли ідуть такі процеси, то варто прийти до фракції, у якій повно твоїх приятелів, і поговорити з людьми.

Коли його звільняли, вся фракція сиділа і мовчала. Бужанський його поливав брудом, стоячи за трибуною, і називав його порожнім місцем. Людину, яку ще кілька місяців тому президент називав своїм 100% генпрокурором. Це теж було не гарно, що жодна людина з фракції не висловила слова підтримки Рябошапці.

Я не знаю, що там далі відбувалося, але співпало так, що я пішов у момент, коли Руслан грюкнув дверима.

Дивіться відео: скандальний виступ Бужанського

А що він мав робити, коли Бужанський сказав, що тут сидить порожнє місце. Всі сиділи і мовчали, а потім почали аплодувати Бужанському. Що він мав зробити?

Вийти і сказати Бужанському, що він про нього думає.

А він так і зробив. Він сказав, що думка Бужанського про реформу прокуратури його не цікавить, адже він розуміє, для чого все робиться. Після цього пішов.

Він грюкнув дверима. Якби він цього не зробив, то я ще не знаю, які були б результати голосування.



Максим Бужанський / Фото bbc.com

Такі і були б, я думаю.

А я знаю, що іншими. І, можливо, теж негативними, але іншими.

Були б інші цифри, але він все одно був би звільнений.

Але це привело б до тями, можливо.

Кого?

Декого, хто штучно ініціював атаки на Руслана.

Дубінського і Бужанського? Давайте називати речі своїми іменами.

Ні. На тих, хто за ними стоїть.

Про Арсена Авакова

На Коломойського і Авакова?

Я не називаю зараз ніяких прізвищ. І, до речі, про Авакова. Я вважаю міфом те, що Коломойський і Аваков є однією командою. Не бачу ніяких підстав, щоб вважати, що Аваков був "аж так" зацікавлений у тому, щоб Руслан пішов. Національна поліція мала об’єктивні причини, щоб скаржитись на Руслана.



Арсен Аваков / Фото пресслужби Кабміну

Чому так зацікавлена в Авакові ваша фракція і ви особисто? Чому були питання до Руслана Рябошапки, який робив реформу прокуратури, почав робити системні зміни? Чому є питання до Ситника, до якого за багато років очільництва Національного антикорупційного бюро не було претензій, окрім цього штучного адмінштрафу?

Однак до Авакова питань немає – він найкращий міністр усіх часів і народів. Є справа Шеремета, справа Гандзюк, історія з рюкзаками, в яку був втягнутий його син у його ж відомстві. Чим він такий ефективний і незамінний?

Він досі ефективний. Якщо ви виходите на вулиці і вас не вбивають, то значить Міністерство внутрішніх справ працює.

Декого вбивають. Вбили Гандзюк, вбили Шеремета. Тобто, коли вб’ють мене, зробимо висновок, що Аваков не ефективний?

Всі забули 90-ті. Всі забули, як було?



Катерина Гандзюк / Фото з фейсбука активістки

Це шантаж та маніпуляція. Якби був не Аваков, то так би не було? Нема більше ефективної людини?

Це не шантаж і не маніпуляція, тому що країна на війні і в країні повно по вуха зброї. У країні є ніяк не влаштовані на працю ветерани, є організована злочинність. Тим не менш, ви можете ходити по Києву майже будь-де та майже в будь-який час, не тримаючи в кишені пістолета, як ходили люди Радянському Союзі аж до 1949 року. Тому що на вулицях були банди, які грабували та вбивали людей.

У країні розстрілюють джипи і вбивають дітей. Це сталося в центрі Києва, біля нашої редакції.

Всі, хто мають пам’ять трохи довшу за відомий анекдот про золоту рибку, пам’ятають, що в 90-ті стріляли кожен день лише в центрі. І вбивали по декілька людей. Знову ж таки це (Міністерство внутрішніх справ – 24 канал) величезна махина.

Що відомо про замах на депутата Соболєва?1 грудня в Києві обстріляли авто, в якому їхав депутат Київської облради Вячеслав Соболєв разом із дружиною Інною, сином Олександром і подругою дружини.



Куля влучила в шию дитини і вона померла у "швидкій" дорогою до лікарні.



2 грудня поліція затримала ймовірних нападників – колишніх бійців АТО Андрія Лаврегу та Олексія Семенова. На думку слідства, стріляв Лаврега.

Давайте ще порівняємо наркомафію.

А ви вважаєте, що в Україні ситуація не може зірватися на кшталт Мексиканської? Вважаєте, що ні? А чого ви так вважаєте?

Тільки завдяки Авакову?

Ви знаєте, що Україна була одним з найбільших донорів так би мовити людей на афганську війну?

Тобто єдина причина в тому, що ви боїтесь зараз того засилля зброєю, яке є через війну на Донбасі?

Я прожив 80-ті та 90-ті. Я вивчаю історію постійно, тому що вона може чомусь вчити. Я дуже добре знаю післявоєнну історію Радянського Союзу. Я знаю ситуацію в післявоєнній Грузії. Не зараз, а початку 90-х років – після першої агресії Росії проти Грузії. У мене є що та з чим порівнювати. Коли мені кажуть: "А що він такого зробив?". Я кажу, що люди просто не розуміють, що значить жити в більш-менш безпечній державі.

І якби було кому зараз передати міністерство, в якому треба мати авторитет, в якому треба мати хист й вже вміння керувати… Якщо зараз суспільство скаже: "От ідеальний кандидат. Що ж ти, Володимире Олександровичу, не призначаєш? Що ж ви, шановні депутати в парламенті, не призначаєте?". Назвіть хоч одного! Нам громадянське суспільство за всі ці місяці, окрім того, що "Аваков – це чорт" і його треба зняти, жодного прізвища не назвало публічно. Що відбувається?

Мені Євгенія Кравчук сказала, що ви шукаєте йому заміну.

І ви думаєте, не шукаємо? Ми дійсно не знайшли. І щось нам ніхто не біжить допомагати.



Євгенія Кравчук / Фото antikor.com.ua

Добре, я передам громадському суспільству, щоб вони когось знайшли.

Я не вважаю, що Арсен Борисович Аваков, якого я, до речі, поважаю...

Тобто ви вважаєте його ефективним?

На сьогоднішній момент точно. Я не вважаю, що він має залишатися міністром вічно.

Він і так вже вічно!

6 років?

Так, він найдовше на своїй позиції.

Не знущайтесь. Ви молода людина, ви не жили при Кучмі.



Леонід Кучма / Фото Getty images

Ви з такими речами порівнюєте. Давайте ще зі Сталіним порівняємо!

Але все ж були надто молоді! В новій Україні, яку ми сподіваємося будувати, звичайно Арсена Борисовича Авакова на посаді міністра внутрішніх справ бути не може. Тому давайте шукати.

Про "слуг народ"

Й останнє в мене до вас питання. Колись ви прославилися, як автор крилатого виразу, що "Слуги народу", які тоді ще були молодим, ще політично ніхто. Вже пройшов майже рік, вони вже кимось стали?

Більшість точно. Більшість з них точно стали.

І вони вже стали партією та командою?

Ні, вони особисто суб'єктність набули. Партію та команду вони ще не створили, тому що перетворення купи суб’єктностей приватних у суб’єктність колективну – це не питання одного дня.

Але цей період зростання якось дуже негативно впливає на рейтингах президента. Він не нервує через це? Їх не розпустять так само як злили Кабмін Гончарука через те, що на рейтинги впливав?

На рейтинг президента негативно впливає не зростання суб’єктності або зміцнення фракції. На рейтинги президента негативно впливає те, що президент свідомо пішов на певні негативні реформи для суспільства.

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На які?

На аграрну, реформування системи ФОПів. Це звичайна історія – люди взагалі не люблять, коли щось змінюється в їхньому житті. Всі за реформи в нашій країні, але тоді, коли вони їх не торкаються.

Просто реформи мають якийсь такий вигляд: земельна реформа – не така, як мали б бути, про ФОПів я взагалі мовчу.

Вони ще не працюють. Треба дати час, щоб вони почали працювати. Також рейтинги падають через те, що деякі вважають, що реформа це чудо та диво. "Ви прийміть якісь такі закони, щоб завтра могли по тисячі євро пенсію отримувати, по півтори тисячі мінімальну зарплату. Щоб дороги якось самі стали класні. Комунальні платежі якось самі впали. І все оновилось! Оце класні реформи. А ви такі не можете прийняти? Тоді ми у вас також помилилися".

Коли нація буде безперервно чекати на чарівника в "голубом вертолете" або, не знаю, "на ковре самолете", або на кшталт козака Мамая...

Ви ж за весь цей час теж не провели ніяких реформ, які були б початі, прийняті, які можна було б відчути.

Якби ми не зробили те, що ми зробили – не було б грошей від "Газпрому", не було б угоди з "Газпромом".

"Нафтогаз" на початку листопада 2019 року надіслав російському "Газпрому" позовні вимоги на суму 12 мільярдів доларів у якості компенсації за можливе припинення транзиту газу територією України.

Це Андрій Коболєв, це не ви.

Це наші закони. При чому тут Кобалєв?



Андрій Коболєв / Фото espreso.tv

Які закони?

Ви що? Про деофшоризацію, антиолігархічні закони. Давайте я зараз можу полізти до комп’ютера, який зайнятий розмовою з вами, і відкрити весь перелік. І ще зараз на три години підемо в обговорення того, що ми прийняли.

Життя українців вже змінилося і не на гірше через те, що ми напрацювали. А зміни ще позитивні будуть, але ви ж бачите наскільки вперто не хоче стара система змінювати щось. Аграрна реформа – в Україні має дуже багато можливостей, тим більше в умовах кризи. При тому, що ми не пускаємо іноземних інвесторів, але навіть наші власні господарі, могли б значно ефективніше працювати.

Що відомо про земельну реформу?Ще у листопаді 2019 року Верховна Рада України ухвалила законопроєкт про запровадження ринку землі в Україні. Нині парламент розглядає його у другому читанні. Втім до законопроєкту зареєстровано понад 4 тисячі правок.



Законопроєкт передбачає, що купувати землю зможуть лише українці і компанії, засновані українцями. Питання про можливість купівлі землі іноземцями винесуть на референдум. Одна людина зможе володіти землею обягом не більше як 10 тисяч гектарів.

Коли ви думаєте її проголосуєте з поправкою на коронавірус?

Я сподіваюся, що до літа все ж таки проголосуємо. Хоча, можливо, прийдеться трохи змінити ще перехідні положення, тому що дійсно дуже важка ситуація. Не все, що за календарним планом планувалося зробити – ми встигнемо. Тому є певна вірогідність того, що ми в перехідних положеннях запишемо, що вона вступить в дію не в жовтні 2020 року, а пізніше. Це і нашим аграріям буде легше теж.