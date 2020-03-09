Про звільнення Рябошапки та "вічного" Авакова: інтерв'ю з заступницею Арахамії

Верховна Рада на позачерговому засіданні 5 березня звільнила Руслана Рябошапку з посади генпрокурора. Про те, чому нардепи проголосували за зняття Рябошапки з посади та чи знайдуть заміну голові МВС Арсену Авакову – у програмі "Перехресний допит" на 24 каналі розповіла заступниця голови президентської фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

Відставка Руслана Рябошапки

Вам не було соромно в парламенті, коли руками депутатів вашої фракції ви, фактично, влаштували екзекуцію прокурору Руслану Рябошапці, якої давно вимагали Медведчук, Портнов, Коломойський?

Мені було соромно, коли пан Рябошапка не залишився відповідати на запитання народних депутатів. Мені здається, що до того як він розвернувся і пішов, були ще певні сумніви у деяких депутатів. Насправді в нас не було жодної команди, що "всі голосуйте". В нас було вільне голосування у фракції. Це підтверджують результати, що фракція дала 179 з майже 250 голосів.

Читайте першу частину програми: Про новий склад Кабміну і скандальну заяву Шмигаля щодо Криму: інтерв'ю з заступницею Арахамії

Особисто голосувала "за". Можу цілком спокійно і аргументовано це пояснити. Загалом я б хотіла відреагувати на те, що відбулося цього тижня. Це не розворот. Є таке поняття, як перегрупування під час бою. От у нас зараз відбулося перегрупування.

Дивіться відео повного інтерв'ю з Євгенією Кравчук:

Це більше схоже на те, як змінюють коней на переправі.

Можна було ще давати якісь місяць чи два, але для тих, хто трішки знає зсередини ситуацію, це б уже кардинально не змінило. Я вважаю, що пів року – достатній термін і для уряду, і для генерального прокурора, щоб показати якісь результати.

Дивіться відео, як Рябошапка покинув залу після свого виступу:

Ваш депутат Максим Бужанський напередодні цього кілька місяців в унісон з Портновим "мочили" генерального прокурора. 5 березня, коли ваш депутат називав "порожнім місцем" людину, яку президент ще кілька місяців тому називав членом своєї команди мрії, ніхто не вступився, нічого не сказав на його захист. При тому, що це була ваша людина. Я думаю, що це була нормальна його реакція – встати і піти.

Я теж вважаю, що виступ Бужанського був занадто емоційний, і хотіла б вибачитись за нього перед людьми. Я знаю, що була певна негативна реакція.

Дивіться відео промови нардепа Максима Бужанського:

Я б хотіла нагадати, що Бужанський в цьому випадку виступав не як представник фракції, а як людина, яка зареєструвала цю постанову і зібрала підписи. Від фракції виступав Владлен Неклюдов. Також від нашої фракції – голова комітету правоохоронної діяльності Денис Монастирський. Я б хотіла підкреслити ті меседжі, які трішки загубилися в емоційному виступі. Справді, емоційному, занадто перегнув Максим, і я про це йому сказала. Багато хто говорив, і це наша така консолідована позиція.



Владлен Неклюдов, Денис Монастирський / Колаж 24 каналу

Але ви сиділи і мовчали всі.

Нам треба було вибігти і закрити рота?

Хтось міг сказати, що він не по суті говорить, а сипле образами.

Я б хотіла повернутися до меседжів, які озвучив і Денис Монастирський, і Владлен Неклюдов, які в профільному комітеті. Реформа прокуратури не може бути зупинена, і реформа прокуратури – це не прізвища. На цьому акцентував увагу Денис. На жаль, це загубилося. Це має бути продовжено.

Реформу прокуратури саме й втілював у життя Рябошапка. У вас була претензія до нього, що немає посадок.

Коли відбувається реформа, не можна змінювати погану систему на відсутність будь-якої. Зараз немає сотень процесуальних керівників у справах. Прокуратура в областях, Генеральна прокуратура (перейменовано на Офіс генпрокурора – 24 канал) – в коматозному стані.



Євгенія Кравчук / Скріншот з відео

Коли йде процес очищення, мабуть, це логічно, що якийсь такий період має бути.

Якщо є процес очищення. Ви ж погоджуєтесь, що Генеральна прокуратура (перейменовано на Офіс генпрокурора – 24 канал) – це не якийсь пересічний орган, якесь агентство, про яке можна на 6 місяців забути. Ми розуміємо, що може бути паралізована система. Можливо, тоді треба було створити якусь спецгрупу прокурорів для особливо важливих справ. Виходить, що звільняються прокурори, і, очевидно, правильно звільняються. Хоча, наскільки мені відомо, процедура атестації була так організована, що зараз вони всі поновляться в судах. До того ж держава їм ще заплатить відступні.

Друга частина програми: Про перемовини з МВФ та скандальну групу Коломойського: інтерв'ю з нардепкою від "Слуги народу"

Може, щось треба нарешті з судами зробити?

Ні, ні, ні, там не з судами. Ми ж між собою спілкувалися. Це не означає, що ми тут прийшли "ага, перший день ми вирішили, що Рябошапка не впорався". Ми це обговорювали. Відповіді, от коли люди проходили вже тести. Я їх не захищаю. На останньому етапі півбесіди їм без будь-яких офіційних, формальних причин відмовляли з якихось анонімних джерел. Який суд? Недосконалий чи досконалий суд скаже, що це неправомірне звільнення.

Головна претензія до нього (Руслана Рябошапки – 24 канал) – не реформа прокуратури, а відсутність посадок.

Головна претензія – те, що він не забезпечив роботу дуже важливого органу в умовах, коли суспільство вимагає в нас, у вас. В журналістів теж – вони ж мають стояти на сторожі.



Руслан Рябошапка / Фото liga.net

Євгеніє, а вам відомо, що з листопада 2019 року Генеральна прокуратура не веде розслідування справ. Вона втратила функції слідства, тепер цим займається ДБР, НАБУ, СБУ та МВС.

Генеральна прокуратура залишається, прокурори залишаються процесуальними керівниками у справах. Вони йдуть в суди, і мають брати участь в цих судах.

Але розслідування ведуть інші люди, які працюють в НАБУ, Антикорупційній прокуратурі, СБУ чи в ДБР.

Я вам ще раз повторюю – залишається процесуальне керівництво. Крім того, генеральний прокурор та інші прокурори підписують підозри. Зараз цей процес взагалі зупинився. Не хочу повторювати, я думаю, що ви вже висвітлювали те, про що говорила виконувачка обов’язків керівника ДБР Ірина Венедіктова, що не підписуються підозри, які готує ДБР.



Ірина Венедіктова / Фото liga.net

Якщо ви про підозру Порошенку, я так розумію, що там не було підстав їх підписувати.

Я не юрист, не можу сказати, чи немає там підстав. Але про це говорять люди, які вважають, що – були. Це стосується не лише цієї справи, є низка справ.

ДБР підготувало лише одну підозру Петрові Порошенку, і тільки за однією сумнівною справою, яка стосується призначення заступника голови Служби зовнішньої розвідки і двох членів Вищої ради правосуддя. Якщо йдеться про серйозні резонансні справи, зокрема, як-от можливе багатомільйонне ухилення від сплати податків Петром Порошенком, то ДБР так і не подала генеральному прокуророві проєкт підозри у цій справі. І ви звинувачуєте генерального прокурора.

Можна запитати в ДБР – подали чи не подали, я не є представником ДБР.



Що відомо про справи Порошенка / Інфографіка 24 каналу

Але ваша однопартієць Ірина Венедіктова тепер очолює ДБР, і це тепер її відповідальність.

Вона не є моїм однопартійцем, вона – позапартійна, але виконує обов’язки керівника цього органу. До речі, знаю Ірину з самого початку виборчої кампанії. Вона – фаховий юрист, досвідчена. Тому я не маю підстав сумніватися в її словах.

Якщо коротко, я могла б розказати, що тепер відбуватиметься. Тобто вже недовіра є. І, до речі, пан Рябошапка, я так розумію, коли був на засіданні, зробив певні висновки і розумів, що недовіра буде висловлена. Я вважаю неправильним, що він не відповів на запитання, тому що, мабуть, могло бути і менше голосів за цю недовіру. Тепер справа за президентом. Він має зробити подання на нового генпрокурора.

Вже є якесь прізвище?

На фракції ми обговорювали можливу кандидатуру Сергія Іонушаса. Це наш депутат, заступник голови комітету з питань правоохоронної діяльності. Я знаю, що обговорюються інші прізвища, мабуть, не дуже коректно буде їх називати.



Сергій Іонушас / Фото uaportal

Чим займався Сергій Іонушас у сфері права до того, як стати народним депутатом? Він займався розслідуваннями корупційних злочинів, кримінальних, резонансних правопорушень?

Він доволі досвідчений юрист, вів справи в різних сферах. Зараз він уже пів року попрацював саме в профільному комітеті на посаді заступника голови.

Виглядає як те, що ви хочете розставити на всі антикорупційні органи своїх людей, і контролювати їх: Венедіктову – в ДБР, Іонушаса – на Офіс генпрокурора.

За такою логікою, і Руслан Рябошапка був своєю людиною. В нас немає своїх-не своїх.

Зверніть увагу: Яку зарплату отримав Рябошапка в останній місяць роботи на посаді генпрокурора

Він не був членом фракції "Слуга народу", а – стороннім запрошеним експертом.

Бо він не був у списку, скажімо так. Він був у команді. Нам насправді від цього і сумно, і також від того, що довелося звільнити уряд Гончарука, бо це люди, які були в команді. Але тут немає своїх чи чужих – є або немає результату.

Закиди в утворенні коаліції "Слуги народу" і ОПЗЖ

Медведчук і Рабінович для вас – це чужі, чи вже тепер свої? Як вам опинитися в одній компанії з ними, коли ви підписали подання на зняття Рябошапки спільно з Медведчуком та Рабіновичем?

Вони, фактично, голосували в унісон з вами і за відставку уряду, і генерального прокурора. Схоже на те, що в Раді утворюється неформальна коаліція зі "слуг народу" і "слуг Путіна-Медведчука".

Я так не вважаю, і не вважаю ні Медведчука, ні інших представників у коаліції, своїми. Наведу дуже простий приклад: найчастіше вони голосують проти наших ініціатив, але разом з іншими опозиційними фракціями: "Голосом", "Батьківщиною", "Європейською солідарністю". Ми ж їх не звинувачуємо у широкій чи об'єднаній опозиції. Якщо подивитися, то набагато більше таких голосувань, коли вони голосують спільно з іншими фракціями. Я не бачу тут якихось підстав. Чому ми провели позачергове засідання? Ми перебуваємо в розгляді земельного закону, де саме ОПЗЖ уже третій тиждень не сходять з екранів, не вимикають мікрофони і розказують про ринок землі.

Про що йдеться в законопроєкті про ринок землі?• Придбати землю зможуть громадяни України, юридичні особи, зареєстровані в Україні, держава, територіальні громади, банки та кредитні установи.

• Іноземні громадяни можуть отримати право купувати землю тільки після проведення референдуму щодо відповідного питання.

• Не зможуть купити землю росіяни, а також юридичні особи, які фінансуються РФ, перебувають під санкціями чи зареєстровані в офшорних зонах.

• В одні руки віддаватимуть не більше, ніж 10 тисяч гектарів землі.

Втім вони пакетами голосують свої правки, щоб пришвидшити процес.

Ні, вони не пакетами їх голосують. Кожна правка голосується окремо.

Вони їх просто не ставлять на підтвердження?

Ні, принаймні як це зараз виглядає: є 15 поправок від однієї людини, і Дмитро Разумков (голова Верховної Ради – 24 канал) пропонує: "Будь ласка, ви можете взяти 5 хвилин, а не 15 на кожну свою правку". Якщо людина погоджується, то говорить 5 хвилин. І потім кожна правка голосується окремо, бо це є вимога закону. До речі, я прогнозую, що ми вже нарешті можемо вийти на четвертий сесійний тиждень. В другій половині березня, я сподіваюся, що приймемо закон про відкриття ринку землі.

Тобто ви заперечуєте, що у вас є неформальна широка коаліція з ОПЗЖ?

Так, я заперечую. Я взагалі не спілкуюсь з ОПЗЖ.

Як можна розцінювати той факт, що кілька днів тому кандидатка від вашої партії "Слуга народу" Вікторія Алексейчук знялась на харківському 179 виборчому окрузі на користь Юлії Світличної, яка колись очолювала Харківську ОДА, і є близькою людиною до Ігоря Райніна, який сьогодні на Харківщині очолює осередок ОПЗЖ?

Ви слідкували, можливо, трохи за цими виборами? Тому що зараз на фоні політичних баталій воно трішки загубилось. Ми чесно в цьому зізнаємось. Коли зробили останні заміри, то рейтинг пані Світличної вчетверо перевищує рейтинг нашої кандидатки. Це об'єктивний факт. Це, до речі, була її ініціатива, партія просто підтвердила. Від того, чи знялася б пані Алексейчук, результати виборів не змінились б. Світлична стала б народним депутатом. Взагалі вона була виконувачкою обов'язків обласної адміністрації вже і при президенті Зеленському – до того, як був призначений новий голова.



Вікторія Алексейчук, Юлія Світлична / Колаж 24 каналу

Ігор Райнін, її політичний покровитель, теж свого часу був головою Адміністрації Президента Порошенка, але тепер він понад пів року очолює осередок ОПЗЖ на Харківщині і має тісні зв’язки з Бойком, Рабіновичем і Медведчуком.

Я дуже не хотіла, щоб ми перетворили це все на якусь конспірологічну програму. Рейтинг Світличної – 60%, на жаль, рейтинг нашого кандидата – 15%.