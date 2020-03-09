Об увольнении Рябошапки и "вечном" Авакове: интервью с заместителем Арахамии

Верховная Рада на внеочередном заседании 5 марта уволила Руслана Рябошапку с должности генпрокурора. О том, почему нардепы проголосовали за снятие Рябошапки с должности и найдут ли замену главе МВД Арсену Авакову – в программе "Перекрестный допрос" на 24 канале рассказала заместитель главы президентской фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

Отставка Руслана Рябошапки

Вам не было стыдно в парламенте, когда руками депутатов вашей фракции вы фактически устроили экзекуцию прокурору Руслану Рябошапке, которой давно требовали Медведчук, Портнов, Коломойский?

Мне было стыдно, когда господин Рябошапка не остался отвечать на вопросы народных депутатов. Мне кажется, что до того как он развернулся и ушел, были еще определенные сомнения у некоторых депутатов. На самом деле у нас не было ни одной команды, что "все голосуйте". У нас было свободное голосование во фракции. Это подтверждают результаты, что фракция дала 179 из почти 250 голосов.

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Лично голосовала "за". Могу вполне спокойно и аргументировано это объяснить. В общем я бы хотела отреагировать на то, что произошло на этой неделе. Это не разворот. Есть такое понятие, как перегруппировка во время боя. Вот у нас сейчас произошла перегруппировка.

Смотрите видео полного интервью с Евгенией Кравчук:

Это больше похоже на то, как меняют коней на переправе.

Можно было еще давать какие-то месяц или два, но для тех, кто немного знает ситуацию изнутри, это бы уже ничего кардинально не изменило. Я считаю, что полгода – достаточный срок и для правительства, и для генерального прокурора, чтобы показать какие-то результаты.

Смотрите видео, как Рябошапка покинул зал после своего выступления:

Ваш депутат Максим Бужанский накануне этого несколько месяцев в унисон с Портновым "мочил" генерального прокурора. 5 марта, когда ваш депутат называл "пустым местом" человека, которого президент еще несколько месяцев назад называл членом своей команды мечты, никто не заступился, ничего не сказал в его защиту. При том, что это был ваш человек. Я думаю, что это была нормальная его реакция – встать и уйти.

Я тоже считаю, что выступление Бужанского было слишком эмоциональным, и хотела бы извиниться за него перед людьми. Я знаю, что была определенная негативная реакция.

Смотрите видео речи нардепа Максима Бужанского:

Я бы хотела напомнить, что Бужанский в этом случае выступал не как представитель фракции, а как человек, который зарегистрировал это постановление и собрал подписи. От фракции выступал Владлен Неклюдов. Также от нашей фракции – председатель комитета правоохранительной деятельности Денис Монастырский. Я бы хотела подчеркнуть те месседжи, которые немного потерялись в эмоциональном выступлении. В самом деле эмоциональном, слишком перегнул Максим, и я об этом ему сказала. Многие говорили, и это наша такая консолидированная позиция.



Владлен Неклюдов, Денис Монастырский / Коллаж 24 канала

Но вы сидели и молчали все.

Нам надо было выбежать и закрыть рот?

Кто-то мог сказать, что он не по сути говорит, А сыплет оскорблениями.

Я бы хотела вернуться к посылам, которые озвучили и Денис Монастырский, и Владлен Неклюдов, которые в профильном комитете. Реформа прокуратуры не может быть остановлена, и реформа прокуратуры – это не фамилии. На этом акцентировал внимание Денис. К сожалению, это потерялось. Это должно быть продолжено.

Реформу прокуратуры и воплощал в жизнь Рябошапка. У вас была претензия к нему, что нет посадок.

Когда происходит реформа, нельзя менять плохую систему на отсутствие какий-либо. Сейчас нет сотен процессуальных руководителей в делах. Прокуратура в областях, Генеральная прокуратура (переименована в Офис генпрокурора – 24 канал) – в коматозном состоянии.



Евгения Кравчук / Скриншот из видео

Когда идет процесс очистки, пожалуй, это логично, что какой-то такой период должен быть.

Если есть процесс очистки. Вы же соглашаетесь, что Генеральная прокуратура (переименована в Офис генпрокурора – 24 канал) – это не какой-то рядовой орган, какое-то агентство, о котором можно на 6 месяцев забыть. Мы понимаем, что может быть парализована система. Возможно, тогда надо было создать какую-то спецгруппу прокуроров для особо важных дел. Получается, что увольняются прокуроры, и, очевидно, правильно увольняются. Хотя, насколько мне известно, процедура аттестации была так организована, что сейчас они все восстановятся через суды. К тому же государство им еще заплатит отступные.

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Может, что-то надо наконец с судами сделать?

Нет, нет, нет, там не с судами. Мы же между собой общались. Это не значит, что мы тут пришли "ага, в первый день мы решили, что Рябошапка не справился". Мы это обсуждали. Ответы, вот когда люди проходили уже тесты. Я их не защищаю. На последнем этапе на половине беседы им без каких-либо официальных, формальных причин отказывали из-за каких-то анонимных источников. Какой суд? Несовершенный или совершенный суд скажет, что это неправомерное увольнение.

Главная претензия к нему (Руслану Рябошапке – 24 канал) – не реформа прокуратуры, а отсутствие посадок.

Главная претензия – то, что он не обеспечил работу очень важного органа в условиях, когда общество требует от нас, от вас. От журналистов тоже – они же должны стоять на страже.



Руслан Рябошапка / Фото liga.net

Евгения, а вам известно, что с ноября 2019 года Генеральная прокуратура не ведет расследование дел. Она потеряла функции следствия, теперь этим занимается ГБР, НАБУ, СБУ и МВД.

Генеральная прокуратура остается, прокуроры остаются процессуальными руководителями в делах. Они идут в суды и должны участвовать в этих судах.

Но расследование ведут другие люди, которые работают в НАБУ, Антикоррупционной прокуратуре, СБУ или в ГБР.

Я вам еще раз повторяю – остается процессуальное руководство. Кроме того, генеральный прокурор и другие прокуроры подписывают подозрения. Сейчас этот процесс вообще остановился. Не хочу повторять, я думаю, что вы уже освещали то, о чем говорила исполняющая обязанности руководителя ГБР Ирина Венедиктова, что не подписываются подозрения, которые готовит ГБР.



Ирина Венедиктова / Фото liga.net

Если вы о подозрении Порошенко, я так понимаю, что там не было оснований их подписывать.

Я не юрист, не могу сказать, или нет там оснований. Но об этом говорят люди, которые считают, что – были. Это касается не только этого дела, есть ряд дел.

ГБР подготовило лишь одно подозрение Петру Порошенко, и только по одному сомнительному делу, которое касается назначения заместителя председателя Службы внешней разведки и двух членов Высшего совета правосудия. Если речь идет о серьезных резонансных делах, в частности как возможное многомиллионное уклонение от уплаты налогов Петром Порошенко, то ГБР так и не подала генеральному прокурору проект подозрения в этом деле. И вы обвиняете генерального прокурора.

Можно спросить в ГБР – подали или не подали, я не являюсь представителем ГБР.



Что известно о делах Порошенко / Инфографика 24 канала

Но ваш однопартиец Ирина Венедиктова теперь возглавляет ГБР и это теперь ее ответственность.

Она не является моим однопартийцем, она – беспартийная, но исполняет обязанности руководителя этого органа. Кстати, знаю Ирину с самого начала избирательной кампании. Она – профессиональный юрист, опытный. Поэтому я не имею оснований сомневаться в ее словах.

Если коротко, я могла бы рассказать, что теперь будет происходить. И, кстати, господин Рябошапка, я так понимаю, когда был на заседании, сделал определенные выводы и понимал, что недоверие будет выражено. Я считаю неправильным, что он не ответил на вопросы, потому что, пожалуй, тогда могло быть и меньше голосов за это недоверие. Теперь дело за президентом. Он должен сделать представление на нового генпрокурора.

Уже есть какая-то фамилия?

На фракции мы обсуждали возможную кандидатуру Сергея Ионушаса. Это наш депутат, заместитель председателя комитета по вопросам правоохранительной деятельности. Я знаю, что обсуждаются другие фамилии, наверное, не очень корректно будет их называть.



Сергей Ионушас / Фото uaportal

Чем занимался Сергей Ионушас в сфере права до того, как стать народным депутатом? Он занимался расследованиями коррупционных преступлений, уголовных, резонансных правонарушений?

Он достаточно опытный юрист, вел дела в разных сферах. Сейчас он уже полгода поработал именно в профильном комитете на должности заместителя председателя.

Выглядит как то, что вы хотите поставить во все антикоррупционные органы своих людей и контролировать их: Венедиктову – в ГБР, Ионушаса – в Офис генпрокурора.

По такой логике и Руслан Рябошапка был своим человеком. У нас нет своих или не своих.

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Он не был членом фракции "Слуга народа", а сторонним приглашенным экспертом.

Потому что он не был в списке, скажем так. Он был в команде. Нам на самом деле от этого и грустно, и также от того, что пришлось уволить правительство Гончарука, потому что это люди, которые были в команде. Но здесь нет своих или чужих – есть или нет результат.

Обвинения в образовании коалиции "Слуги народа" и ОПЗЖ

Медведчук и Рабинович для вас – это чужие, или уже теперь свои? Как вам не оказаться в одной компании с ними, когда вы подписали представление на снятие Рябошапки совместно с Медведчуком и Рабиновичем?

Они фактически голосовали в унисон с вами и за отставку правительства и генерального прокурора. Похоже на то, что в Раде образуется неформальная коалиция "слуг народа" и "слуг Путина-Медведчука".

Я так не считаю и не считаю ни Медведчука, ни других представителей в коалиции своими. Приведу очень простой пример: чаще всего они голосуют против наших инициатив, но вместе с другими оппозиционными фракциями: "Голосом", "Батькивщиной", "Европейской солидарностью". Мы же их не обвиняем в широкой или объединенной оппозиции. Если посмотреть, то гораздо больше таких голосований, когда они голосуют совместно с другими фракциями. Я не вижу здесь каких-то оснований. Почему мы провели внеочередное заседание? Мы находимся в процессе рассмотрения земельного закона, где именно ОПЗЖ уже третью неделю не сходит с экранов, не выключает микрофоны и рассказывает о рынке земли.

О чем говорится в законопроекте о рынке земли?• Приобрести землю смогут граждане Украины, юридические лица, зарегистрированные в Украине, государство, территориальные общины, банки и кредитные учреждения.

• Иностранные граждане могут получить право покупать землю только после проведения референдума по соответствующему вопросу.

• Не смогут купить землю россияне, а также юридические лица, которые финансируются РФ, находятся под санкциями или зарегистрированы в оффшорных зонах.

• В одни руки будут отдавать не более 10 тысяч гектаров земли.

Впрочем, они пакетами голосуют свои поправки, чтобы ускорить процесс.

Нет, они не пакетами их голосуют. Каждая поправка голосуется отдельно.

Они их просто не ставят на подтверждение?

Нет, по крайней мере как это сейчас выглядит: есть 15 поправок от одного человека, и Дмитрий Разумков (председатель Верховной Рады – 24 канал) предлагает: "Пожалуйста, вы можете взять 5 минут, а не 15 на каждую свою поправку". Если человек соглашается, то говорит 5 минут. И потом каждая поправка голосуется отдельно, потому что это требование закона. Кстати, я прогнозирую, что мы уже наконец можем выйти на четвертую сессионную неделю. Во второй половине марта, я надеюсь, что примем закон об открытии рынка земли.

То есть вы отрицаете, что у вас есть неформальная широкая коалиция с ОПЗЖ?

Да, я отрицаю. Я вообще не общаюсь с ОПЗЖ.

Как можно расценивать тот факт, что несколько дней назад кандидат от вашей партии "Слуга народа" Виктория Алексейчук снялась на харьковском 179 избирательном округе в пользу Юлии Светличной, которая некогда возглавляла Харьковскую ОГА и является близким человеком Игоря Райнина, который сегодня на Харьковщине возглавляет центр ОПЗЖ?

Вы следили, возможно, немного за этими выборами? Потому что сейчас на фоне политических баталий оно немножко потерялась. Мы честно в этом признаемся. Когда сделали последние замеры, то рейтинг госпожи Светличной вчетверо превышает рейтинг нашей кандидатки. Это объективный факт. Это, кстати, была ее инициатива, партия просто подтвердила. От того, снялась бы госпожа Алексейчук или нет, результаты выборов не изменились бы. Светличная стала бы народным депутатом. Вообще она была исполняющей обязанности областной администрации уже и при президенте Зеленском – до того, как был назначен новый председатель.



Виктория Алексейчук Юлия Светличная / Коллаж 24 канала Виктория Алексейчук Юлия Светличная / Коллаж 24 канала Игорь Райнин, ее политический покровитель, тоже в свое время был главой Администрации Президента Порошенко, но теперь он более полугода возглавляет центр ОПЗЖ на Харьковщине и имеет тесные связи с Бойко, Рабиновичем и Медведчуком. Я очень не хотела, чтобы мы превратили это все в какую-то конспирологическую программу. Рейтинг Светличной – 60%, к сожалению, рейтинг нашего кандидата – 15%.