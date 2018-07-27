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Скандальная Надежда Савченко: топ-факты об экс-пленнице Кремля

73 Читати новину українською
Надежда Савченко: топ-факты
Надежда Савченко: топ-факты / 24 канал

Надежда Савченко, уже в который раз, потрясла общественность заявлением о том, что идет в президенты. Но на этот раз ее слова прозвучали из-за решетки.

24 канал решил напомнить, почему она оказалась в тюрьме и чем запомнилась бурная политическая карьера экс-пленницы Кремля.

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Модельер, "телезвезда" и летчица

37-летняя Надежда Савченко – коренная киевлянка. В детстве мечтала стать летчицей (к слову, мечту свою же осуществила). После окончания украиноязычной школы получила специальность модельера-дизайнера, затем в течение года училась на факультете журналистики Киевского национального университета. Чтобы подзаработать, некоторое время работала в службе "Секс по телефону". Впоследствии поступила по контракту в ряды ВСУ. Военную карьеру начала с радистки в железнодорожных войсках.

В 2004-2005 годах принимала участие в миротворческой миссии в Ираке в составе украинского контингента, где прослужила шесть месяцев стрелком 3-й роты 72-го отдельного механизированного батальона.

По возвращении в Украину в 2005 году вступила в Харьковский университет воздушных сил, откуда дважды ее отчисляли, но в 2009-м Савченко таки закончила этот вуз, но не как летчик-истребитель, а как штурман.

Савченко випускається з Харківського університету повітряних сил
Савченко на выпуске из Харьковского университета воздушных сил

После окончания университета служил штурманом-оператором Ми-24 в третьем отдельном полку армейской авиации Воздушных сил ВСУ, дислоцированного в Бродах, где налетала 170 часов и осуществила 45 прыжков с парашютом.

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В 2012 году она даже снималась в шоу "Битва экстрасенсов".

"Нам нечего делить"

Савченко участвовала в революции Достоинства. 19 января 2014 года попала в ожесточенную схватку между протестующими и "Беркутом" на улице Грушевского. Однако "прославилась" летчица своей поздней фразой о Майдане и Антимайдане, заявив, что демонстрантам с обеих сторон баррикад на самом деле было "ничего делить".

Российский плен и голодовка

В 2014 году пошла на войну как доброволец "Айдара", одновременно оставаясь действующим офицером ВСУ. Впоследствии написала рапорт об увольнение из Вооруженных сил Украины. 17 июня этого же года в боях у поселка Металлист под Луганском попала в плен к боевикам. В начале июля оказалась на территории РФ, где ее обвинили в убийстве российских журналистов, хотя перед тем она была захвачена и задержана пророссийскими коллаборационистами, сотрудничество с которыми Кремль не признает.

В России Савченко приговорили к 22 годам заключения. В знак протеста она объявила голодовку. После этого в Украине и мире начались полномасштабные акции в поддержку политической пленницы Кремля. В результате двухлетних переговоров с Россией 25 мая 2016 года ее удалось обменять на ГРУшников Евгения Ерофеева и Александра Александрова.

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Савченко и "Батькивщина"

Процесс освобождения Савченко усложнился из-за ее членства в партии Юлии Тимошенко "Батькивщина", куда ее приняли 14 сентября 2014 года и сразу выдвинули кандидатом в депутаты Верховной Рады, отдав военнослужащей первое место в предвыборном списке. Однако после освобождения из плена отношения Тимошенко и Савченко постепенно портились, как и испарялась "адекватность" последней. 26 октября 2016 года Савченко написала заявление о выходе из партии "Батькивщина", а затем начала "гастролировать" в "ЛДНР" для того, чтобы встретиться с местными главарями и якобы способствовать процессу обмена пленными. Однако затем произошло то, что превзошло все ее предыдущие выходки.

Подготовка к теракту и арест

15 марта Генеральный прокурор Юрий Луценко обвинил экс-летчицу в подготовке масштабного теракта в парламенте с целью захвата государственной власти. По информации украинских спецслужб, Савченко вступила в сговор с главарями так называемой "ДНР" и, заручившись помощью переговорщика "ЛДНР" Владимира Рубана, пыталась доставить с неподконтрольных Украине территорий большое количество оружия для совершения террористического акта в Верховной Раде.

В конце концов, Савченко лишили неприкосновенности и арестовали. Сейчас она находится в СИЗО. По словам военного прокурора Украины Анатолия Матиос, расследование дела нардепа Савченко и Рубана будет закончено уже к 6 августа. Если вина бывшей пленницы Кремля будет доказана, ей грозит пожизненное заключение.

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Биография скандальной Надежды Савченко: смотрите видео

 

Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Публикации Обмен пленными Задержание Савченко Надежда Савченко Персона
Источник: 24 канал
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