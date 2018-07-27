Скандальна Надія Савченко: топ-факти про екс-бранку Кремля

Надія Савченко вже котре приголомшила громадськість заявою про те, що йде у президенти. Але цього разу її слова пролунали з-за ґрат.

24 канал вирішив нагадати, чому вона опинилась у в'язниці та чим запам'яталася бурхлива політична кар'єра екс-бранки Кремля.

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Модельєр, "телезірка" і льотчиця

37-річна Надія Савченко – корінна киянка. В дитинстві мріяла стати льотчицею (до слова, мрію свою таки здійснила). Після закінчення україномовної школи здобула спеціальність модельєра-дизайнера, потім протягом року навчалася на факультеті журналістики Київського національного університету. Щоб підзаробити, деякий час працювала у службі "Секс по телефону". Згодом вступила за контрактом до лав ЗСУ. Військову кар'єру почала з радистки у залізничних військах.

У 2004-2005 роках брала участь у миротворчій місії в Іраку в складі українського контингенту, де прослужила шість місяців стрільцем 3-ї роти 72-го окремого механізованого батальйону.

Після повернення в Україну у 2005 році вступила до Харківського університету повітряних сил, звідки двічі її відраховували, але у 2009-му Савченко таки закінчила цей виш, але не як льотчик-винищувач, а як штурман.



Савченко на випуску із Харківського університету повітряних сил

Після закінчення університету служила штурманом-оператором Мі-24 у третьому окремому полку армійської авіації Повітряних сил ЗСУ, дислокованому у Бродах, де налітала 170 годин та здійснила 45 стрибків із парашутом.

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У 2012 році вона навіть знімалася у шоу "Битва екстрасенсів".

"Нам нічого ділити"

Савченко брала участь у Революції Гідності. 19 січня 2014 року потрапила у запеклу сутичку між протестувальниками та "Беркутом" на вулиці Грушевського. Проте "прославилася" льотчиця своєю пізнішою фразою про Майдан та антимайдан, заявивши, що демонстрантам по обидва боки барикад насправді було "нічого ділити".

Російський полон та голодування

У 2014 році пішла на війну як доброволець "Айдару", водночас залишаючись чинним офіцером ЗСУ. Згодом написала рапорт на звільнення зі Збройних сил України. 17 червня цього ж року в боях біля селища Металіст під Луганськом потрапила у полон до бойовиків. На початку липня опинилася на території РФ, де її звинуватили у вбивстві російських журналістів, хоча перед тим її було захоплено та ув'язнено проросійськими колаборантами, співпрацю з якими Кремль не визнає.

В Росії Савченко засудили до 22 років ув'язнення. У знак протесту вона оголосила голодування. Після цього в Україні та світі розпочалися повномасштабні акції на підтримку політичної бранки Кремля. В результаті дворічних перемовин з Росією 25 травня 2016 року її вдалося обміняти на ГРУвців Євгена Єрофеєва та Олександра Александрова.

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Савченко і "Батьківщина"

Процес звільнення Савченко ускладнився через її членство у партії Юлії Тимошенко "Батьківщина", куди її прийняли 14 вересня 2014 та одразу висунули кандидатом у депутати Верховної Ради, віддавши військовій перше місце в передвиборчому списку. Однак після звільнення з полону стосунки Тимошенко і Савченко поступово псувалися, як і вичерпувалась "адекватність" останньої. 26 жовтня 2016 року Савченко написала заяву на вихід із партії "Батьківщина", а потім почала "гастролювати" до "ЛДНР" для того, щоб зустрітися із тамтешніми ватажками та нібито сприяти процесу обміну полоненими. Проте потім сталося те, що перевершило всі її попередні витівки.

Підготовка до теракту та ув'язнення

15 березня Генеральний прокурор Юрій Луценко звинуватив екс-льотчицю у підготовці масштабного теракту в парламенті з метою захоплення державної влади. За інформацією українських спецслужб, Савченко вступила у змову із ватажками так званої "ДНР" та, заручившись допомогою переговірника "ЛДНР" Володимира Рубана, намагалася доправити із непідконтрольних Україні територій велику кількість зброї для здійснення терористичного акту у Верховній Раді.

Зрештою, Савченко позбавили недоторканності та заарештували. Зараз вона перебуває у СІЗО. За словами військового прокурора України Анатолія Матіоса, розслідування справи нардепа Савченко та Рубана буде закінчене вже до 6 серпня. Якщо провина колишньої бранки Кремля буде доведена, їй загрожує довічне ув'язнення.

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Біографія скандальної Надії Савченко: дивіться відео