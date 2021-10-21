Скандальное дело Руби: Берлускони оправдали относительно проституции несовершеннолетних

Суд Италии вынес решение по делу бывшего премьера Сильвио Берлускони. Политика оправдали по обвинению во взяточничестве – когда говорилось о связи с несовершеннолетней танцовщицей.

Судебный процесс по так называемому делу Руби проходил в 2013 году. Тогда Берлускони якобы заплатил пианисту Данилу Мариану за лжесвидетельство.

К теме Международный секс-скандал: экс-премьер Дании обвинила экс-президента Франции в домогательствах

Берлускони судили за интим с несовершеннолетней

Самого политика обвиняли в интимной связи с 17-летней Руби – такой псевдоним был у танцовщицы из Марокко Каримы Эль-Махруг.

Позже суд отменил приговор для политика

Тогда суд признал Берлускони виновным в использовании услуг несовершеннолетней проститутки, за это он получил приговор – 7 лет лишения свободы. Однако уже через год Апелляционный суд сменил это решение на оправдательное. Причина – недостаточность доказательств и отсутствие состава преступления.

Берлускони якобы потратил 10 миллионов на взятки

Однако на этом точку в деле Руби не поставили. Ведь перед Берлускони возникло еще одно обвинение – в подкупе свидетелей, на что политик потратил немалую сумму – 10 миллионов евро. Половину этих денег якобы передали семье Руби.

Читайте также Обвиняемый в домогательствах: в Лондоне прекратили расследование дела против принца Эндрю