В среду, 26 октября, в эфире русскоязычной программы Хельме заявил, что поддержка EKRE в стране вырастет, если партия выскажет свою нейтральную позицию по поводу войны в Украине.

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Как отреагировало эстонское правительство

Представители всех других политических партий Рийгикогу подвергли критике и осудили заявление вице-президента Марта Хельме.

Энн Ээсмаа, член оппозиционной Центристской партии в Рийгикогу, объявил, что заявление Марта Гельме об агрессии России в Украине стало большой неожиданностью. Он считает странным, что такие информированные политики могут утверждать о нежелании поддерживать любую из сторон конфликта.

Такая позиция не только непонятна, но даже неуместна. Ведь 18 октября Март Хельме вместе с 87 своими коллегами, представляющими разные фракции, проголосовали за заявление Рийгикогу о жестком осуждении российской агрессии.

Представительница Партии реформ Кристен Михал отметила, что в ситуации, когда Россия пошла на Украину убивать женщин и детей, заявление Марта Хельме дает сигнал, что спикеру безразлично.

Министр иностранных дел Отечества Урмас Рейнсалу заявил, что нейтралитет EKRE в войне России против Украины является смертельно опасной риторикой для Эстонии и Украины.

Как оправдывается Хельме

Политик утром 27 октября заявил, что его использование слов на русскоязычном канале ERR было неудачным, но он остается убежденным, что в текущей геополитической ситуации самое выгодное для мира – это заключить мир.

Хельме подтвердил, что его политическая партия и лично он всегда поддерживали Украину в войне против России. Это можно подтвердить, в частности, подписанием заявления в поддержку Украины и провозглашением России террористическим государством.

Какое отношение Эстонии к России

Военный эксперт Эстонии выразил опасения по поводу вторжения России в страны Балтики. Он считает, что Россия может восстановить военный потенциал своей армии за 2-4 года.

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур предупредил, что Россия все еще имеет наступательный потенциал не только для войны в Украине, но и для нападения на страны НАТО, такие как Эстония.

Эстония поддерживает Украину в ее борьбе и активно осуждает войну России. 18 октября парламент Эстонии осудил попытку России аннексировать оккупированные украинские территории и признал Россию государством-спонсором терроризма.

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