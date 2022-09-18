Авторитет Орбана под вопросом, – эксперт прокомментировал последние заявления премьера Венгрии

Виктор Орбан на партийной встрече заявил, якобы война в Украине будет продолжаться до 2030 года, а Евросоюз развалится до 2060. Такая речь венгерского премьера выглядит оторванной от реальности.

Такое мнение 24 каналу высказал политолог и аналитик по венгерскому вопросу в Закарпатье Дмитрий Тужанский. По его словам, вероятно, Орбан пытался так подбодрить своих партийцев, которые выглядят растерянными из-за того, что некоторые прогнозы премьера не сбылись.

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Будущее Орбана и его партии под вопросом

В начале февраля 2022 года Орбан находился с визитом в стране-агрессоре, где заявлял, что никакой войны россии с Украиной не будет. Премьер-министр Венгрии был очень убедителен для своих партийцев, однако вторжение россии на территорию нашего государства все же произошло.

После вторжения Венгрия оказалась в сложной ситуации, потому что наложился сразу ряд вызовов. Это не какие-то политические вызовы, которыми можно манипулировать.

– отметил политолог.

После победы Орбана на выборах Евросоюз приступил к новой санкционной процедуре против Венгрии и под вопросом оказалось получение страной средств от ЕС. Кроме того, после начала вторжения россии в Украину и наложенных санкций возник вопрос выхода российского бизнеса с венгерского рынка. То есть Орбан начал терять свои "невероятные условия" получения денег.

Это, соответственно, не просто деморализует команду, а подвергает сомнению его (Виктора Орбана – 24 канал) авторитет, будущее и будущее его партии и власти,

– объяснил Тужанский.

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Что известно о заявлении венгерского премьера

Виктор Орбан заявил, что война россии против Украины может продолжаться до 2030 года. А наше государство якобы может потерять треть или половину своей территории.

Премьер-министр Венгрии также сказал, что энергетический кризис в Европе вызвали якобы санкции и даже не упомянул о том, как россия манипулирует рынком. Орбан начал пугать, что зимой может остановиться до 40% европейской промышленности.

Переговоры между европейскими лидерами о продлении санкционного пакета еще на полгода ожидаются осенью, и, по словам премьер-министра, необходимо приложить усилия, чтобы не допустить продления санкций.