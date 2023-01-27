Затянут войну, – зашкварился заявлением о танках для Украины

Президент Хорватии Зоран Миланович отметился скандальным заявлением. Он заявил, что помощь западных партнеров Украины только "затянет войну".

Зоран Миланович заявил, что если США и Россия не придут к согласию, война в Украине не прекратится. Об этом он сказал в эфире хорватского телеканала N1 26 января.

Читайте также В Германию прибыли первые украинские военные для обучения на БМП Marder

Скандальное заявление президента Хорватии

Он сказал, что надеется, что между Вашингтоном и Москвой проходят "какие-то переговоры", иначе "мир будет двигаться к третьей мировой войне".

Также Миланович высказался по поводу предоставления Украине танков. Он сказал, что это только "затянет войну". И добавил, что и "российские и американские танки горят одинаково".

Возможно, эти танки сгорят, возможно дойдут до Крыма, но без Хорватии. Я всегда буду выступать за это. Те, кто хочет угодить кому-то в Брюсселе, могут выступать за это, но я не буду,

– сказал президент Хорватии.

Миланович подчеркнул, что Хорватия не участвует в войне с Россией.

"Министр иностранных дел Германии сказал, что мы должны объединяться, потому что, цитирую, мы воюем с Россией. Я этого не знал. Возможно, Германия снова воюет с Россией, счастья им, возможно, у них все получится лучше, чем 70 лет назад", – сказал Миланович.

Напоследок он добавил, что уже давно в политике, но "такого безумия он еще не видел".

Подобные заявления президента Хорватии