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      ГОРИЛА ХАТА: СКАНДАЛ С "95 КВАРТАЛОМ" ОЛЕГ ГЛАДКОВСКИЙ ВЕРХОВНАЯ РАДА
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      ГОРИЛА ХАТА: СКАНДАЛ С "95 КВАРТАЛОМ" ОЛЕГ ГЛАДКОВСКИЙ ВЕРХОВНАЯ РАДА

      Скандальное выступление "Квартала": руководитель хора Веревки просит прощения у Гонтаревой

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      Руководитель хора Веревки извинился перед Гонтаревой
      Руководитель хора Веревки извинился перед Гонтаревой / Скрин из видео

      Гендиректор и художественный руководитель хора имени Веревки Зиновий Коринец признал, что принял неправильное решение о выступлении коллектива вместе с "95 квартал". Во время скандального номера хористы совместно с юмористом Кошевым высмеяли поджог дома экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой.

      Коринец взял на себя всю вину за скандальное выступление народного хора и просит прощения у Гонтаревой, передает "Укринформ".

      Главное: "Горела хата": скандал с "Кварталом 95" и Гонтаревой – что нужно знать

      Этот мой поступок неэтичен в отношении госпожи Валерии. Я принял неправильное решение, чтобы коллектив был в этой песне. Уж случилось, как случилось. Хочу попросить прощения у госпожи Валерии лично, как человек,
      – сказал он.

      Кому принадлежала идея скандального номера? Ранее руководитель хора в комментарии 24 каналу рассказал, что идея номера принадлежала режиссерам "Квартала". Он в какой-то степени поддался на уговоры и согласился на участие хора имени Веревки в скандальном выступлении. Договаривался о выступлении с хором нардеп от "Слуги народа" Юрий Корявченков.

      Важно: "95 квартал" прокомментировали скандальный номер о поджоге дома Гонтаревой

      Сколько заплатили хору за участие в выступлении "Квартала"? Хор имени Веревки часто работает по контрактам. По словам Коринца, "Квартал" заплатил им 30 тысяч гривен за выступление в номере.

      Что известно о скандальном номере "Квартала" и хора имени Веревки?
      Во время "Вечернего Квартала" комик Евгений Кошевой вместе с артистами национального хора имени Веревки в песне-пародии "Горела хата" высмеяли инцидент с поджогом дома экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой. Этот номер вызвал бурный скандал в украинском обществе.

      Сама Гонтарева подчеркнула, что это "стыд" и "насмехаться над человеческим горем – невозможно представить в цивилизованном обществе". Она не отрицает, что к этому может быть причастен украинский олигарх Игорь Коломойский. В то же время, Коломойскому номер понравился. Украинский олигарх даже сказал: "Браво" после того, как посмотрел номер.

      Кроме того, министр культуры Владимир Бородянский сразу попросил прощения у Гонтаревой и заявил, что ему "стыдно за хор Веревки".

      "Квартал" выполнил саркастическую песню о поджоге дома Гонтаревой: видео

       

       

       

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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости культуры Валерия Гонтарева Горила хата: скандал с "95 кварталом" Квартал 95 Скандал
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