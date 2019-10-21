Скандальное выступление "Квартала": руководитель хора Веревки просит прощения у Гонтаревой

Гендиректор и художественный руководитель хора имени Веревки Зиновий Коринец признал, что принял неправильное решение о выступлении коллектива вместе с "95 квартал". Во время скандального номера хористы совместно с юмористом Кошевым высмеяли поджог дома экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой.

Коринец взял на себя всю вину за скандальное выступление народного хора и просит прощения у Гонтаревой, передает "Укринформ".

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Этот мой поступок неэтичен в отношении госпожи Валерии. Я принял неправильное решение, чтобы коллектив был в этой песне. Уж случилось, как случилось. Хочу попросить прощения у госпожи Валерии лично, как человек,

– сказал он.

Кому принадлежала идея скандального номера? Ранее руководитель хора в комментарии 24 каналу рассказал, что идея номера принадлежала режиссерам "Квартала". Он в какой-то степени поддался на уговоры и согласился на участие хора имени Веревки в скандальном выступлении. Договаривался о выступлении с хором нардеп от "Слуги народа" Юрий Корявченков.

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Сколько заплатили хору за участие в выступлении "Квартала"? Хор имени Веревки часто работает по контрактам. По словам Коринца, "Квартал" заплатил им 30 тысяч гривен за выступление в номере.

Что известно о скандальном номере "Квартала" и хора имени Веревки?

Во время "Вечернего Квартала" комик Евгений Кошевой вместе с артистами национального хора имени Веревки в песне-пародии "Горела хата" высмеяли инцидент с поджогом дома экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой. Этот номер вызвал бурный скандал в украинском обществе.



Сама Гонтарева подчеркнула, что это "стыд" и "насмехаться над человеческим горем – невозможно представить в цивилизованном обществе". Она не отрицает, что к этому может быть причастен украинский олигарх Игорь Коломойский. В то же время, Коломойскому номер понравился. Украинский олигарх даже сказал: "Браво" после того, как посмотрел номер.



Кроме того, министр культуры Владимир Бородянский сразу попросил прощения у Гонтаревой и заявил, что ему "стыдно за хор Веревки".

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