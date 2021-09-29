Скандального главу ОАСК Вовка оштрафовали

Одиозного судью Павла Вовка оштрафовали на 4 540 гривен. Причина денежного взыскания – постоянная неявка в суд.

За что оштрафовали судью Вовка

Решение о штрафе одобрил Высший антикоррупционный суд. Об этом журналисту Олегу Новикову рассказали в антикоррупционной прокуратуре.

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Штраф на служителя Фемиды наложили за постоянную неявку в суд, где рассматриваются два ходатайства в отношении него:

об отстранении от должности председателя Окружного административного суда Киева;

применение меры пресечения в виде залога.

Кроме того, в суде рассматривают ходатайство об ограничении стороны защиты в сроках на ознакомление с расследованием. Туда Волк тоже не ходит.

Сумма смешная (максимальная по законодательству), но все полномочия, которые есть у НАБУ, САП и Антикорсуда, реализовываются. К сожалению, без разрешения Высшего совета правосудия задержать и доставить судей в суд невозможно,

– заявил Новиков.

Что известно о деле скандального судьи

В 2019 году опубликовали так называемые "пленки Вовка". На них слышно, как судьи Окружного административного суда Киева договариваются о конкретных судебных решениях.

Вовк с коллегами якобы планировал полностью контролировать судебную ветвь власти и влиять на развитие событий в государстве.

1 июля 2020 года НАБУ объявило судье о подозрении. Впоследствии его объявили в розыск, сам Волк говорит, что "не скрывается от следствия".

13 апреля 2021 года президент Владимир Зеленский внес в парламент законопроект о ликвидации скандального ОАСК. Документ глава государства обозначил его как неотложный, однако, по словам главы "Центра противодействия коррупции" Виталия Шабунина, комитет затягивает с рассмотрением.

Полный текст публикации Олега Новикова в телеграмме:

На голову ОАСК Павла Вовка наложили денежное взыскание!

Высший антикоррупционный суд решил наложить на руководителя Окружного админсуда Киева Павла Вовка 4540 грн денежного взыскания. Об этом мне сообщили в антикоррупционной прокуратуре и самом суде.

За что? За постоянную неявку в суд, где рассматриваются два ходатайства в отношении Вовка: об отстранении от должности председателя и применении меры пресечения в виде залога.

Также в суде рассматривают ходатайство об ограничении стороны защиты в сроках на ознакомление с расследованием. Туда Волк тоже не ходит.

Сумма смешная (максимальная по законодательству), но все полномочия, которые есть в НАБУ, САП и антикорсуда реализуются. К сожалению, без разрешения Высшего совета правосудия задержать и доставить судей в суд невозможно. При чем ВРП может это сделать исключительно по ходатайству генерального прокурора или его заместителя, тоже выглядит нереальным.

В самом Офисе генпрокурора вообще считают, что судьи ОАСК не приобрели статус подозреваемых.