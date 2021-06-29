"Сельская тупость и красава, Баста": скандального Баранского окончательно уволили из Fozzy Group

Маркетинг-директор Слава Баранский потерял должность в Fozzy Group из-за своих скандальных антиукраинских высказываний. Компания решила прекратить с ним сотрудничество.

Ранее маркетинг-директора отстраняли на время служебного расследования. В конце концов компания приняла решение уволить Баранского.

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Как Fozzy Group отреагировали на заявления Славы Баранского

В компании говорят: не разделяют тех мнений, которые Баранский высказал на своей странице в соцсети. Руководители компании встретились с ним, чтобы обсудить ситуацию. Затем сотрудничество с Баранским окончательно прекратили.

Наши принципы остаются непоколебимы, мы продолжаем работать для развития и благосостояния общества в целом,

– написали в Fozzy Group.

Что известно о Fozzy Group?

Это одна из крупнейших торгово-промышленных групп Украины. Имеет более 600 торговых точек на всей территории страны и более 35 000 наименований товаров. В группу входят супермаркеты "Сільпо", гипермаркеты Fozzy, "Фора", сеть продаж мобильных устройств Ringoo.



Данные из Это одна из крупнейших торгово-промышленных групп Украины. Имеет более 600 торговых точек на всей территории страны и более 35 000 наименований товаров. В группу входят супермаркеты "Сільпо", гипермаркеты Fozzy, "Фора", сеть продаж мобильных устройств Ringoo.Данные из Википедии

Коротко о скандале со Славой Баранским