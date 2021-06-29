"Сельская тупость и красава, Баста": скандального Баранского окончательно уволили из Fozzy Group
Источник:фейсбук Fozzy Group
Маркетинг-директор Слава Баранский потерял должность в Fozzy Group из-за своих скандальных антиукраинских высказываний. Компания решила прекратить с ним сотрудничество.
Ранее маркетинг-директора отстраняли на время служебного расследования. В конце концов компания приняла решение уволить Баранского.
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Как Fozzy Group отреагировали на заявления Славы Баранского
В компании говорят: не разделяют тех мнений, которые Баранский высказал на своей странице в соцсети. Руководители компании встретились с ним, чтобы обсудить ситуацию. Затем сотрудничество с Баранским окончательно прекратили.
Наши принципы остаются непоколебимы, мы продолжаем работать для развития и благосостояния общества в целом,
– написали в Fozzy Group.
Что известно о Fozzy Group?
Это одна из крупнейших торгово-промышленных групп Украины. Имеет более 600 торговых точек на всей территории страны и более 35 000 наименований товаров. В группу входят супермаркеты "Сільпо", гипермаркеты Fozzy, "Фора", сеть продаж мобильных устройств Ringoo.
Данные из Википедии
Коротко о скандале со Славой Баранским
- Высказывания Славы Баранского всплыли во время концерта российского рэпера Басты, который поддержал оккупацию Крыма.
- Топ-менеджер компании написал, что "Баста – красава", а украинцы, которые пришли бойкотировать его концерт – "сельская тупость".
- Некоторые пользователи сообщили, что такие заявления Баранского звучат не впервые. Ранее он писал в твиттере сообщение, что ношение вышиванок – "е*анутая привычка".
- Кроме того, он поддерживал певца Моргенштерна, назвав песню "Пливе кача" сельской.
- Сам Баранский оправдался, что эти высказывания были якобы лишь для круга друзей и знакомых.