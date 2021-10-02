Судова мафія намагається і далі чинити спротив реформі. А одним з форпостів цього є Вища рада правосуддя, яка фактично відкрила портал безкарності для перевертнів у мантіях.

К теме Обиделись на 4540 гривен: ОАСК считает незаконным штраф для судьи Вовка

Павла Вовка оштрафували на 4540 гривень

Це дуже помітно на прикладі найгучнішої справи судової корупції, коли було викрито злочинне угрупування у стінах Окружного адмінсуду Києва.

Головний фігурант – одіозний суддя Павло Вовк – продовжує ігнорувати судові засідання у власній справі. І нещодавно отримав за це хоча й мінімальне, але символічне покарання. Вищий антикорупційний суд вирішив накласти на нього 4540 гривень грошового стягнення.

Це штраф через постійну неявку Вовка до суду, де розглядаються 2 клопотання стосовно нього:

про відсторонення від посади голови;

про застосування запобіжного заходу у вигляді застави.

І ця сума справді не вражає, але це максимум за чинним законодавством. Нічого іншого НАБУ, САП і Антикорсуд зробити не можуть.

Чому немає управи на Вовка? Тому що навколо нього діє кругова порука – без дозволу Вищої ради правосуддя затримати та доставити суддів до суду неможливо.

І щодо Вовка таку санкцію не отримано. А тому він може безкарно уникати засідань у справі. Антикорупційний суд не може відсторонити його і навіть взяти грошову заставу.

Також Вовк затягує ознайомлення з матеріалами розслідуванням проти нього. Це ще одна відома технологія маніпуляції. І поки суд не обмежить терміни, сторона обвинувачення може читати по сторінці справи в місяць, щоб виплили терміни давності для притягнення до відповідальності.

Зверніть увагу! Аби цей трюк не пройшов, суддям ОАСК можуть обмежити терміни ознайомлення зі справою. Клопотання про це внесло Національне антикорупційне бюро, яке веде справу Вовка та його спільників.

Технологічно Вовк поки досягнув результату. Розслідування цієї справи завершили ще 17 березня. Стороні захисту одразу ж відкрили матеріали для ознайомлення. Але уже пів року суд не розпочинається.

Спільники Вовка зривають процес слухання справи

Для того, щоб слухання по суті щодо мафії Вовка почалися, треба обмежити строки ознайомлення. Це рішення також ухвалює суд, і це засідання також зривають спільники Вовка.

Так, один підозрюваний – суддя Богдан Санін – прибув на засідання без адвоката, який начебто перебуває у відпустці.



Суддя Богдан Санін / Фото Hromadske

Суд відмовив через це відкласти засідання. Тоді в гру вступив інший адвокат іншого підозрюваного судді ОАСК. І це вже нова технологія.

Оскільки адвокат спільника Вовка є людиною з інвалідністю по зору, то він зажадав матеріали справи з перекладом шрифтом Брайля. Інакше він не може з ними ознайомлюватися. І подав скаргу до слідчого судді, щоб відкласти розгляд клопотання.

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Але суддя на ці прийоми не пішла, і вирішила продовжувати розгляд. Так, оскільки в справі мафії Вовка багато фігурантів, то вони розподілили ролі не тільки в злочинній організації, але і в саботажі справи.

Один підозрюваний ознайомився з 54 томами справи, а його захисник вже дослідив 70 томів. Водночас VIP-підозрюваний – ексглава Державної судової адміністрації Зеновій Холоднюк – ознайомився лише з 1 томом матеріалів, а підозрюваний суддя ОАСК Богдан Санін – всього з 2 томами.

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Антирекорд встановили глава ОАСК Павло Вовк і його заступник Євген Аблов. За пів року вони так і не змогли розпочати ознайомлення. Хоча в справі понад 220 томів. Тому коли розпочнеться суд над мафією Вовка по суті – не знає ніхто.

Проти колеги Вовка подано дисциплінарну скаргу

У березня 2021 року мною подано до Вищої ради правосуддя дисциплінарну скаргу з вимогою покарати суддю Окружного адміністративного суду міста Києва, колегу Вовка – Катющенка Віталія Петровича.

За неправосудне та абсурдне рішення у справі про начебто моє втручання у американські вибори 2016 року шляхом публікації так званої чорної бухгалтерії "Партії регіонів".

Нагадаю події трирічної давнини. В часи Порошенка, 11 грудня 2018 року, рішенням ОАСК під головуванням судді Катющенка визнано протиправними дії:

директора НАБУ Артема Ситника щодо розголошення прізвища Пола Манафорта у списках чорної бухгалтерії "Партії регіонів";

народного депутата Сергія Лещенка з приводу втручання у зовнішню політику України, які були здійснені шляхом поширення інформації щодо громадянина США Пола Манафорта.

Це, за збоченою логікою судді Катющенка, мало наслідком втручання у виборчі процеси США 2016 року та завдало шкоди інтересам держави Україна.



Суддя ОАСК Віталій Катющенко / Фото "Судебно-юридической газеты"

Абсурдне рішення скасовано в апеляційній та касаційній інстанціях як незаконне та протиправне. У задоволенні позову Бориславу Розенблату, який був заявником, відмовлено повністю.

До речі. Віталія Катющенка призначив Указом 2017 року президент Петро Порошенко, і вже за два тижні, 11 жовтня, моя справа про Манафорта потрапила до цього судді.

Намагаючись обратися на другий термін, Дональд Трамп зробив головним стратегічним радником свого адвоката Руді Джуліані. А той на кожному кроці поливав брудом Україну, розповідаючи про втручання у вибори 2016 року.

У Джуліані було декілька союзників в Україні:

нардеп Андрій Деркач, який визнаний агентом Росії і на якого накладено американські та нещодавно й українські санкції;

колишній генпрокурор України та соратник Петра Порошенка Юрій Луценко, який навішав локшини адвокату Трамп про те, що судом в Україні визнано втручання в американські вибори 2016 року. І нібито навіть є засуджені за це.

Таким чином суддя Катющенко абсолютно чітко розумів наслідки прийняття свого рішення та подальші геополітичні наслідки. На мою думку, він мав гарантії від свого шефа – Павла Вовка, який тримав контроль над Вищою радою правосуддя та Конституційним Судом України.

Суддя Віталій Катющенко не мав права навіть відкривати провадження за безглуздим позовом Розенблата. Тож, перемігши в усіх судах, я подав скаргу до ВРП на суддю Катющенка.

Стараннями ВРП Катющенко не отримає покарання

Як громадянин я розраховував, що суддя понесе покарання, адже не має жодного морального права виносити такі рішення іменем українського народу. Дисциплінарна скарга на суддю розглядається протягом 90 днів з моменту її надходження.

Однак минуло вже вдвічі більше часу, і жодного рішення Вищою радою правосуддя не прийнято. Після внесення змін у чинне законодавство ВРП взагалі припинила розгляд дисциплінарних скарг.

Це означає, що строк притягнення судді Катющенка спливає 11 грудня 2021 року. І стараннями ВРП він вже не понесе жодного покарання. Це історія, яка практично ілюструє, як працює корупційний механізм захисту та покривання наших суддів.

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Президент Зеленський та парламент внесли зміни до чинного законодавства, і тепер чекаємо на перезавантаження Вищої ради правосуддя, формування Вищої кваліфікаційної комісії судді України та ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва – головного розсадника безкарності та корупції.

Маю надію, що після ліквідації ОАСК доброчесні та порядні судді, якщо такі є, залишаться працювати далі. А такі, як Вовк і його команда однодумців – відправляться на смітник історії та на лаву підсудних до Вищого антикорупційного суду України.