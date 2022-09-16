Скандальному Деркачу сообщили о подозрении в государственной измене: нардепа объявили в розыск
Источник:САП
Пророссийскому нардепу Андрею Деркачу объявили о подозрении. Речь идет о статьях о госизмене и незаконном обогащении.
Сообщение о подозрении парламентарию объявила Специализированная антикоррупционная прокуратура. Сейчас идет расследование.
Ранее СБУ и НАБУ задержали руководителя охраны беглого нардепа Деркача
Деркача разыскивают
Ввиду того, что нардеп скрывается от следствия, принято решение об объявлении его розыска,
– подчеркнули в САП.
Также Высший антикоррупционный суд разрешил задержать Деркача.
Следствие установило, что в течение 2019 – 2022 годов Деркач получил не менее 567 тысяч долларов от российских правоохранительных и разведывательных органов. Эти деньги ему платили за подрывную деятельность против Украины:
- дискредитацию нашего государства на международной арене;
- ухудшение дипломатических отношений с США;
- усложнение интеграции Украины в Европейский Союз и НАТО.
Следствие разыскивает Деркача / Фото НАБУ
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Ранее СБУ разоблачила агентурную сеть, в которую входил Деркач
В июне Служба безопасности Украины сообщила о разоблачении агентурной сети главного управления генштаба россии. По данным следствия, Деркач контролировал создание частных охранных предприятий в разных городах Украины. В будущем этих силовиков должны были использовать для осуществления мечты владимира путина о захвате Киева.
На реализацию преступных планов государство-агрессор выделяло по 3 – 4 миллиона долларов раз в несколько месяцев. Значительную часть этих денег забирал Деркач.
Агентуру СБУ окончательно нейтрализовала в начале полномасштабной войны.
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