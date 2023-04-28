Резников отреагировал на скандальные случаи с вручением повесток

Уже несколько раз в Украине случалось, когда работники ТЦК применяли силу во время вручения повесток военнообязанным. В Минобороны прокомментировали инциденты.

Как сказал министр обороны Алексей Резников во время брифинга, эти действия членов ТЦК недопустимы, передает 24 Канал.

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По словам Резникова, в украинском законодательстве четко прописаны обязанности и полномочия членов ТЦК. В то же время, он напомнил, что Территориальные центры комплектования входят в состав Сухопутных войск и подчиняются ВСУ.

Реформа ТЦК давно уже актуальна. И потому мы вместе с Министерством цифровой трансформации развиваем проект "Оберег". Это оцифровка всех документов, которые накапливались в архивах,

– отметил Резников.

Министр обороны добавил, что многие вещи будут автоматически подтягиваться.

Скандальные случаи с вручением повесток

Сеть возмутило видео, как в Черкассах трое работников ТЦК избили гражданского. Кто кого ударил первым – не видно, но впоследствии ясно можно увидеть, как один из военных ударил мужчину ногой в лицо.

В ТЦК уверяют, что мужчина "начал себя вести провокационно", когда увидел военнослужащих при исполнении служебных обязанностей.

Это далеко не первый скандал, возникший из-за вручения повесток на улице. Так, недавно в Днепре сняли на видео, как трое мужчин в военной форме гонятся за гражданским. Один из военных в руке держит какие-то бумаги.

Также общественность возмутил случай из Одессы – жестокое задержание мужчины во время вручения повестки. В Ивано-Франковске жестоко задержали мужчину из-за повестки. На видео видно, как мужчина лежит на асфальте вниз, а возле него стоят два человека в военной форме.