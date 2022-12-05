О чем забыл сказать Макрон после новых заигрываний с Путиным

К контроверсионным, или на новом украинском "зашкварным пассажам" Макрона все должны привыкнуть.

Ложная тропа Макрона

Он уже говорил о "смерти мозга" НАТО или, что не стоит "унижать Путина". Таким образом, он собирает лайки, цитаты и показывает свою неординарность. Его последнее интервью каналу TF1 явно выходит за пределы оригинальности, оно требует объяснений и очень серьезных.

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Во-первых, Макрон говорит о восприятии Путиным расширения НАТО как угрозы. Тогда почему Путин не воспринимает членство Финляндии в НАТО как столь же жизненно важную угрозу? Причина очень проста – он считает Украину и нас частью своей имперской и славянской цивилизации. Дать ему право вето на расширение НАТО – это дать ему право на определение "свой – чужой" и на свою зону влияния.

Гарантии безопасности для России поставят крест на безопасности мира

Тогда в чем смысл этой войны, и понял ли Макрон этот смысл и его причины? Думаю, да, но не хочет об этом говорить, ведь это усложняет разговор с Путиным. И о какой новой архитектуре безопасности в Европе говорит Макрон с этой Россией, а также о каких гарантиях безопасности для нее?

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Российско-украинская война с имперским режимом – это коллапс всей предыдущей архитектуры безопасности – ее нужно полностью перезагрузить. Если перезагрузится и Россия, тогда и возникнет вопрос о ее месте в этой архитектуре. Если нет, то безопасность может быть только против российского режима и никак не с ним.

На месте наших журналистов, я бы попросил Макрона об отдельном интервью и задал бы эти и многие другие вопросы. Если сказал А, то должен и продолжить. Иначе будем считать, что испугался отвечать.