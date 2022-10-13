Какую роль играют прихвостни Путина Медведев и Захарова: ответ российского оппозиционера

Дмитрий Медведев и Мария Захарова известны своими циничными и безумными заявлениями об Украине и Западе в целом. Они просто выполняют свои функции.

Об этом 24 каналу сказал российский оппозиционный журналист Иван Яковина. По его словам, Медведев обязан говорить все, что хочет сказать Путин, но не может.

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Какая миссия Захаровой

Яковина отметил, что заявления пресс-секретаря российского МИД Марии Захаровой сложно воспринимать в любом ключе, кроме юмористического.

Я люблю называть Марию Захарову пресалкаше МИД Российской Федерации, потому что она и выглядит, и ведет себя соответственно. Есть куча фото, где она с большим заметным удовольствием пьет водяную. Человек вполне определенного состава, скажем так,

– сказал российский оппозиционный журналист.

По его словам, Захарова все время пытается шутить, но остроты у нее туповатые, из-за чего становится неловко и неудобно. В общем, когда видишь ее выступления, испытываешь испанский стыд.

В то же время, отметил Яковина, на самом деле Путину это очень нравится. Чем более грубые заявления делает Захарова, тем больше он его хвалит. Потому что глава Кремля считает, что именно так и нужно говорить с внешним миром, чтобы тебя уважали.

Какую роль играет Медведев

Яковина заявил, что Медведев выполняет очень важную функцию. Он пьяный рот Владимира Путина. Ведь даже есть поговорка – что у трезвого на уме, то у пьяного на языке.

То, что у трезвого Владимира Путина на уме, все то же в эфир городу, миру транслирует бывший президент, нынешний заместитель секретаря Совбеза Дмитрий Медведев,

– отметил он.

Ведь, объяснил журналист, Медведеву не просто разрешен, он должен говорить все то, что хочет сказать Путин, но не может.

Потому что ему вроде как не подходит выглядеть алкаша, какого-то деда в плацкартном вагоне, который "гонит" на все человечество, говорит о разных теориях заговора и матом ругает каких-то американских сенаторов.

– заметил Яковина.

По его мнению, это Медведеву возмездие за то, что он был либералом, тянулся к Западу и к технологиям, заявлял, что свобода лучше, чем несвобода. И из него специально сделали такое посмешище КГБшники, правящие Россией.

Медведев во всей этой истории напоминает такого, как был в "Игре престолов" персонаж "Смердючка", которого замучили. Он ходил и был послушным рабом своего неприятного хозяина. Сейчас Медведев точно такой же "Смердючка",

– сказал журналист.

Он напомнил, что этот Смердючка в фильме в конце концов взбунтовался и убил какого-то вора.

Не знаю, стоит ли ожидать того, что Медведев взбунтуется и прирежет Владимира Путина, но я бы на самом деле не удивился, потому что Россия страна очень литературно-центрическая – там разные литературные сюжеты постоянно происходят в реальной жизни.

– отметил Яковина.

Поэтому, добавил он, нельзя исключать того, что Медведев, когда протрезвеет и с него спадет пелена, может пойти охотиться за Путиным.

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Почему Кива делает странные заявления

Яковина также считает, что причудливые заявления Ильи Кивы объясняются его тупостью. Он не злодей, реализующий какой-то страшный план.

Кива реально тупой,

– сказал журналист.

То есть, заметил российский оппозиционный журналист, нет никаких сложных логических объяснений. В вопросе с Кивой все достаточно просто.

Что известно о заявлениях Медведева и Захаровой