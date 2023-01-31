Это неприемлемо, – в МИД резко ответили на скандальные заявления Милановича
Президент Хорватии Зоран Миланович снова попал в скандал из-за своих циничных заявлений. Он считает, что Крым больше никогда не будет в составе Украины.
Кроме того, Миланович также предостерег от противостояния России, у которой есть ядерное оружие. На скандальные заявления уже отреагировал спикер МИД Олег Николенко, информирует 24 Канал.
Важно Затянут войну, – зашкварился заявлением о танках для Украины
Реакция МИД на заявления Милановича
Интересно, смог ли Зоран Миланович стать президентом своей страны с такой риторикой в 1990-х годах, когда Хорватия боролась за сохранение своей государственности? Согласились ли бы его избиратели закрыть глаза на оккупацию части территории страны? Сомневаюсь,
– сказал Николенко.
Спикер МИД напомнил, что из-за внешней агрессии Хорватия могла потерять треть своих земель. Однако благодаря героической борьбе хорваты смогли защитить независимость своего государства.
Так, в МИД Украины считают неприемлемыми высказывания Милановича, фактически подвергшего сомнению территориальную целостность Украины.
"Вместо этого мы высоко ценим и благодарим правительство Хорватии и хорватский народ за непреклонную поддержку украинцев в борьбе против агрессии России", – подчеркнул Николенко.
Возмутительные заявления президента Хорватии
- Зоран Миланович провел пресс-конференцию, на которой заявил, что Россия – это "супергосударство". Аргумент у него "безоговорочный", мол, у Путина есть ядерное оружие, поэтому его невозможно переиграть.
- Также президент Хорватии отметил, что ни один американский танк за год не отправится в Украину. Они якобы заберут все немецкие танки, которые туда отправят.
- Миланович считает, что Россия, в конце концов, применит ядерное оружие. По его словам, "сумасшедшие эмоции и ненависть" ведут Европу к тому, с чем они не смогут справиться.