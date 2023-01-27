Нынешний премьер-министр Венгрии Виктор Орбан известен своей прокремлевской позицией. Собственно, чиновник обвинил Запад в том, что он ведет войну с Россией, и сказал, что Путин не может проиграть ни при каких обстоятельствах.

Венгрия продолжает препятствовать Евросоюзу в принятии решения о наложении санкций на ядерную энергетику России. В то же время сам премьер Виктор Орбан не скрывает своей приверженности Путину. Он считает, что тот не позволит себе проиграть войну против нашего государства.

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Заявления Орбана противоречат здравому смыслу

Следует начать с того, что сам материал об Орбане, вышедший в издании The American Conservative, имеет признаки джинсы – то есть проплаченности. Собственно, журналисты этого СМИ просто поют панегирики венгерскому лидеру, называя его "сообразительным, умным и откровенным чиновником".

Однако если прочесть, что говорит этот "великан мысли", то совсем не кажется, что у него есть признаки трезвости. В статье отмечено, что если бы Россия захватила наше государство, то наступил бы мир, однако сейчас это невозможно.

Давно прошло время, когда Россия могла бы завоевать Украину или установить дружеские отношения. Если бы Россия одержала скорую победу, это было бы возможно, но сейчас это безнадежно,

– пишут в СМИ, пересказывая слова Орбана.

В то же время там указано, что цель Запада сделать наше государство "неуправляемой руиной" – или же "версией Афганистана".

То, что говорит Виктор Орбан, является частью информационно-психологических операций Кремля. Даже если этот бред не рассчитан на то, чтобы в него кто-то поверил, он способен поколебать эмоциональное состояние. Важно, не поддаваться враждебной ИПСО и с рациональным подходом реагировать на провокационные сообщения.



Как не поддаваться ИПСО Кремля / Картинка 24 Канала

К этой теме напомним слова бывшего главы МИД нашего государства Андрея Дещицы. Он сказал, что пророссийская позиция Будапешта может измениться, когда венгерский премьер Орбан посетит Бородянку, Харьков и другие города, пострадавшие от обстрелов со стороны государства-террориста.