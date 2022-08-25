Путиноид в тиаре, или Как Папа заставил краснеть католиков всего мира из-за Украины

Царство небесное погибшим чаплинским пассажирам. Так наглядно вернулись мы к средневековой формуле.

Святость, запятнанная путинизмом

"Не чувствуй себя безопасно ни в доме, ни в дороге, ни в церкви, ни на беседе [учте], не ведая, откуда злое постигнет". Смысл там был тот, что дьявол вездесущ, и слуги его, соответственно, тоже.

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Что, кстати, и Ватикан вчера убедительно засвидетельствовал. Сочувствую католикам: если мне стыдно стало за мои четырехлетней давности фотографии с товарищем Бергольо и тогдашнее свое умиление, то как им теперь путиноида в тиаре слушать?

Разве, может, какой-то провинциальный монах снова взбунтуется, вывесит свои 95 тезисов, – и очередная Реформация снова пойдет смывать живым порывом изнутри Церкви так лицемерно освященные ею "кровь, пожары, все зла на свете, войны, склоки, адских мучений бескрайний ряд, и полон Рим байстрят"?

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Мир нуждается в перерождении

Мир, прогнивший во всех своих институтах, должен измениться. Обязательно. И миллионы людей это ощущают и боятся. А бояться не надо, это как роды – можно только вперед.

Почитаем, украинцы. Классики правду о нас писали почти 200 лет назад – "камінь, єго же не брегоша зиждущії, положен бисть во главу угла" ("Книги Бытия Украинского народа"). Слава Украине.

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